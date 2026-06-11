Ceyda Evlekoğlu kimdir? Müge Anlı'da evli adama kaçan 19 yaşındaki kızın olayı nedir? Müge Anlı ne tepki gösterdi?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan Ceyda Evlekoğlu vakası, gündemin en çok konuşulan konularından biri oldu. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 19 yaşındaki Ceyda'nın evli bir adamla birlikte olduğu yönündeki iddialar tartışma yaratırken, program sunucusu Müge Anlı'nın canlı yayındaki açıklamaları dikkat çekti. Ceyda Evlekoğlu kimdir, evli adama kaçtığı iddiasının perde arkasında ne var ve Müge Anlı bu olay hakkında ne söyledi? İşte detaylar...

MÜGE ANLI'DA EVLİ ADAMA KAÇAN KIZ OLAYI NEDİR?

ATV ekranlarının fenomen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert"te yine hafızalardan silinmeyecek bir canlı yayın gerilimi yaşandı. İnternet oyununda tanıştığı iki çocuklu ve evli bir adamın evine kaçan genç kızın önünde diz çöken aile üyelerine sinirlenen Müge Anlı, "Ne oluyor be! Onun dizine falan kapanıyorsunuz. Evli, iki çocuklu adama gidiyorsun; daha ne şımarıklığın derdindesin?" diyerek tepki gösterdi.

OYUNDA TANIŞTI, EVLİ VE İKİ ÇOCUKLU ADAMA KAÇTI

Genç kızın, online bir oyun platformunda tanıştığı, evli ve iki çocuk babası olan bir adamın yanına kaçtığı ve onunla yaşamaya başladığı canlı yayında kesinleşti. Stüdyoda yaşanan yüzleşme sırasında genç kızın sergilediği umursamaz ve rahat tavırlar hem ekran başındakilerin hem de stüdyodakilerin tepkisini çekti.

MÜGE ANLI ÇİLEDEN ÇIKTI

Genç kızın savunmaları ve tavırları karşısında daha fazla sessiz kalamayan tecrübeli sunucu Müge Anlı, sert bir tonla araya girerek tepkisini dile getirdi. Anlı, toplumsal değerleri ve aile yapısını hiçe sayan bu duruma karşı şu ifadeleri kullandı: "Ne oluyor be! Onun dizine falan kapanıyorsunuz. Evli, iki çocuklu adama gidiyorsun; daha ne şımarıklığın derdindesin? Karşındaki adamın bir ailesi, çocukları var. Sen kalkmışsın orada neyin havasını, neyin şımarıklığını yapıyorsun?"