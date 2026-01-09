Ceyda Ersoy kimdir? Ceyda Ersoy kaç yaşında, nereli?

Televizyon ve magazin dünyasında "Cicişler" olarak tanınan isimlerden biri olan Ceyda Ersoy, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Modellikten oyunculuğa uzanan yolculuğu, yaşı ve memleketi merak edilen Ersoy hakkında bilinmesi gereken detaylar okuyucuların ilgisini çekiyor. Peki, Ceyda Ersoy kimdir, kaç yaşında ve nereli? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

CEYDA ERSOY KİMDİR?

Ceyda Ersoy, 30 Eylül 1988 tarihinde Mersin'de doğmuştur. Eğitim hayatını Mersin'de tamamladıktan sonra üniversite eğitimi için Ankara ve İstanbul'a gitmiştir. Bilkent Üniversitesi'nde eğitim aldıktan sonra İstanbul Kültür Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümünden mezun olmuştur.

Üniversite yıllarında Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi alarak sanat alanında kendini geliştirmiştir. Ablası Esra Ersoy ile birlikte televizyon, sinema ve reklam projelerinde yer almış, özellikle magazin dünyasında "Cicişler" olarak tanınmıştır.

CEYDA ERSOY KAÇ YAŞINDA?

Ceyda Ersoy, 30 Eylül 1988 doğumludur. Buna göre 2026 yılı itibarıyla 37 yaşındadır.

CEYDA ERSOY NERELİ?

Ceyda Ersoy Mersin doğumludur ve aslen Mersinlidir.

CEYDA ERSOY NE İŞ YAPIYOR?

Ceyda Ersoy; oyuncu, sunucu ve model olarak tanınmaktadır. Televizyon dizileri, sinema filmleri, reklam projeleri ve kliplerde yer almıştır. Ayrıca 2010 yılında Top Model of Turkey yarışmasında Miss Fotomodel of Turkey seçilmiş, 2012'de Çin'de düzenlenen Miss Fotomodel of the World yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiştir. Televizyon programlarında sunuculuk yapmış, reklam filmleri ve sinema projeleriyle kariyerini sürdürmüştür.