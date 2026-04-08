Ceyda Ateş kimdir? Ceyda Ateş kaç yaşında, nereli, kaç kilo?

Ceyda Ateş’in hayatı ve kariyer yolculuğu, ekran başındaki izleyiciler tarafından merak ediliyor. Küçük yaşta sahneyle tanışan ve sayısız dizi ile filmde rol alan oyuncunun kaç yaşında olduğu, memleketi ve fiziksel özellikleri gibi detaylar merak konusu olurken, kariyerindeki dönüm noktaları da gündemde öne çıkıyor. Detaylar haberin devamında…

CEYDA ATEŞ KİMDİR?

Ceyda Ateş Toplusoy, 14 Ekim 1988 doğumlu, Türk oyuncudur. Beş yaşında Neşe Erberk tarafından düzenlenen çocuk güzellik yarışmasında “çocuk güzeli” seçilmiş ve küçük yaşta sahneyle tanışmıştır. Barış Manço Kültür Merkezi’nde tiyatro eğitimi alarak oyunculuk kariyerine adım atmıştır.

Son yıllarda "Çocuk" dizisinde Şule Karasu karakteriyle başrolde yer almıştır.

CEYDA ATEŞ KAÇ YAŞINDA?

Ceyda Ateş 14 Ekim 1988 doğumludur. 2026 itibarıyla 37 yaşındadır.

CEYDA ATEŞ NERELİ?

Ceyda Ateş İstanbul doğumludur ve aslen Orduludur.

CEYDA ATEŞ’İN KARİYERİ

Küçük yaşta sahne deneyimi kazanarak oyunculuk kariyerine başlamıştır. Televizyon dizileri ve sinema filmleriyle adını duyurmuş, hem yardımcı hem de başrol oyuncusu olarak birçok projede yer almıştır. Öne çıkan projeleri arasında Gurbet Kadını, Aşk Oyunu, Elveda Rumeli, Cennet Mahallesi, Adını Feriha Koydum ve Çocuk dizileri ile Çılgın Dersane Kampta, Hasret Bitti, Aşk Ağlatır ve Gulyabani gibi sinema filmleri bulunur.

Ayrıca Axe dijital reklam kampanyasının yüzü olmuş ve 2014 Gelişim Üniversitesi Medya Ödülleri’nde Yılın En İyi Kadın Oyuncusu ödülünü kazanmıştır.