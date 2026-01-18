Son yıllarda uluslararası güvenlik birimlerinin yürüttüğü kapsamlı operasyonlar, Avrupa ve Güney Amerika hattında faaliyet gösterdiği iddia edilen bazı isimleri yeniden kamuoyunun gündemine taşıdı. Bu isimlerden biri de, geçmişi uzun yıllara yayılan adli dosyalar ve son olarak 10 ton kokain operasyonuyla anılan Çetin Gören oldu. Peki, Çetin Gören kimdir? Uyuşturucu operasyonunda yakalanan Çetin Gören kaç yaşında, nereli? Detaylar...

ÇETİN GÖREN KİMDİR?

Çetin Gören, uzun yıllardır Avrupa merkezli organize suç dosyalarında adı geçen ve özellikle uyuşturucu ticareti ile kara para aklama suçlamaları kapsamında yargı süreçlerine konu olmuş bir isimdir. Edinilen bilgilere göre Gören, geçmişte Hollanda ve Brezilya başta olmak üzere farklı ülkelerde yürütülen soruşturmalarda sanık olarak yer aldı.

Adli kayıtlara yansıyan süreçlerde, Brezilya'da uyuşturucu ticareti suçundan hüküm giydiği, cezaevinde bulunduğu ve daha sonra cezaevinden firar ettiği yönünde bilgiler bulunmaktadır. Hollanda'da ise bir dönem ev hapsinde tutulduğu, bu süreçte elektronik kelepçesini kırarak Türkiye'ye kaçtığı iddia edilmiştir.

Son olarak, 7 Ocak tarihinde İspanya güvenlik birimlerince Kanarya Adaları açıklarında, uluslararası sularda seyreden UNITED S isimli gemiye yapılan operasyonda 10 ton kokain ele geçirilmesiyle başlatılan soruşturma kapsamında Çetin Gören'in adı yeniden gündeme geldi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan resmi açıklamada, yürütülen soruşturma çerçevesinde Gören'in taşınır ve taşınmaz tüm mal varlıklarına, şirket paylarına, banka hesaplarına ve kripto varlıklarına el koyma kararı alındığı belirtildi.

ÇETİN GÖREN KAÇ YAŞINDA?

Çetin Gören'in doğum tarihi kamuoyuyla net olarak paylaşılmış olmasa da, mevcut bilgiler doğrultusunda 2026 yılı itibarıyla 50'li yaşlarının ortalarında olduğu ifade edilmektedir.

ÇETİN GÖREN NERELİ?

Çetin Gören'in aslen Gaziantepli olduğu bilinmektedir. Türkiye ile bağını hiçbir zaman tamamen koparmadığı belirtilen Gören'in, farklı dönemlerde yurt dışında yaşadığı ve faaliyet gösterdiği ifade edilmektedir.

10 TON KOKAİN OPERASYONU VE YARGI SÜRECİ

İspanya güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, UNITED S adlı gemide bulunan 13 kişilik mürettebattan 4 Türk vatandaşının tutuklandığı, şüphelilerin halen İspanya'da cezaevinde bulunduğu bilgisi resmi açıklamalarda yer aldı. Operasyonun ardından Türkiye'de başlatılan adli süreç, uluslararası iş birliği çerçevesinde devam etmektedir.