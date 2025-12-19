Washington'da gerçekleştirilen son seçim, ABD masonluk tarihinde dikkat çekici bir dönüm noktasını beraberinde getirdi. Türk asıllı Çetin Durak, Amerika'nın en köklü ve etkili masonik yapılarından biri olan Washington Büyük Mason Locası'nın Büyük Üstadı olarak göreve başladı. Peki, Çetin Durak kimdir? Washington Büyük Mason Locası'nın lideri Çetin Durak nereli, kaç yaşında? Detaylar...

WASHINGTON BÜYÜK MASON LOCASI'NIN LİDERİ ÇETİN DURAK KİMDİR?

Türk asıllı Çetin Durak, Amerika Birleşik Devletleri'nin en köklü ve sembolik masonik yapılarından biri olan Washington Büyük Mason Locası'nın (Grand Lodge of Washington D.C.) Büyük Üstadı olarak göreve başladı. Kasım ayında gerçekleştirilen seçimle bu önemli makama getirilen Durak, dünyanın farklı ülkelerinden gelen mason temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen geniş kapsamlı bir törenle yetkilerini resmen devraldı.

Bu görevlendirme, yalnızca bireysel bir kariyer başarısı olarak değil, aynı zamanda Türk kökenli bir ismin ABD masonluğunun zirvesine yükselmesi açısından da dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Washington masonluğunun idari ve sembolik olarak en üst makamı kabul edilen Büyük Üstatlık, locanın tüm ritüel, organizasyon ve uluslararası temsil faaliyetlerinden sorumlu olmayı içeriyor.

ABD'DE EĞİTİM VE BLOOMBERG KARİYERİ

Çetin Durak, eğitim hayatını Amerika Birleşik Devletleri'nde tamamladı. Profesyonel kariyerinde ise finans dünyasının önde gelen kuruluşlarından biri olan Bloomberg Grubu bünyesinde görev aldı. Finans sektörü merkezli bu kariyer, Durak'a uluslararası iş çevreleriyle güçlü ilişkiler kurma imkânı sağladı.

İş dünyasındaki bu birikimini masonik çalışmalarıyla paralel şekilde sürdüren Durak, hem profesyonel hem de masonik alanda disiplinli ve uzun soluklu bir kariyer inşa etti.

Durak'ın Büyük Üstatlık dönemi, ABD açısından sembolik değeri yüksek olan 2026 yılını kapsıyor. Amerika Birleşik Devletleri, 2026'da kuruluşunun 250. yılını kutlayacak. Bu süreçte Washington'daki masonik etkinlikler, anma programları ve uluslararası organizasyonların Washington Büyük Mason Locası koordinasyonunda yürütülmesi planlanıyor.

ÇETİN DURAK'IN BABASI KİMDİR?

Çetin Durak'ın ailesi de Washington merkezli bir geçmişe sahip. Babası Ünal Durak, 1990'lı yıllar ve 2000'lerin başında Türkiye-ABD ilişkilerinde aktif rol aldı.

ÇETİN DURAK NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Çetin Durak'ın doğum yeri ve yaşıyla ilgili kamuoyuna açık, doğrulanmış bir bilgi paylaşılmamıştır. Güvenilir kaynaklarda yer alan bilgiler, Durak'ın Türk asıllı olduğunu ve eğitim ile kariyer hayatını Amerika Birleşik Devletleri merkezli olarak sürdürdüğünü ortaya koymaktadır.

Bu nedenle, nereli olduğu ve yaşı konusunda kesin olmayan ya da spekülatif detaylara yer verilmemekte; yalnızca doğrulanmış ve güvenilir bilgiler esas alınmaktadır.