Cerny sakatlandı mı, Cerny Amedspor maçında yok mu?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Cerny sakatlandı mı? Cerny, Amedspor maçında oynayacak mı? Amedspor karşılaşması öncesinde gündeme gelen Cerny’nin sakatlık durumu futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Taraftarlar, yıldız oyuncunun Amedspor maçında forma giyip giymeyeceğini ve karşılaşmanın kadrosunda bulunup bulunmayacağını araştırıyor.

VACLAV CERNY MARSİLYA MAÇINDA SAKATLANDI

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında sahasında Olimpik Marsilya ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı ekip, etkili bir futbol ortaya koyduğu mücadeleden 4-1'lik galibiyetle ayrılarak Avrupa macerasına üç puanla başladı. Karşılaşmada Beşiktaş adına öne çıkan isimlerden biri de Vaclav Cerny oldu.

Hücumdaki etkinliğiyle Marsilya savunmasına zor anlar yaşatan Cerny, karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında sakatlık problemi yaşadı. Çek oyuncu, 71. dakikada yerini Ernest Poku'ya bıraktı.

CERNY'NİN SAĞLIK DURUMU BELLİ OLDU MU?

Cerny'nin yaşadığı sakatlığın ardından gözler oyuncunun sağlık durumuna çevrildi. Beşiktaş cephesinden yapılan değerlendirmede, futbolcunun durumunun gerçekleştirilecek detaylı tetkiklerin ardından netlik kazanacağı ifade edildi.

Bu nedenle Cerny'nin bir sonraki karşılaşmada forma giyip giyemeyeceği konusunda kesin kararın sağlık kontrollerinin ardından verilmesi bekleniyor.

CERNY AMEDSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Beşiktaş taraftarlarının en çok merak ettiği konuların başında Cerny'nin Amedspor maçında forma giyip giymeyeceği geliyor. Çek futbolcunun Amedspor karşılaşmasında kadroda olup olmayacağı, yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

Cerny'nin maç sonrasında yaptığı açıklama da sakatlığın boyutuyla ilgili ilk ipucunu verdi.

CERNY'DEN SAKATLIK AÇIKLAMASI

Vaclav Cerny, Marsilya karşılaşmasının ardından sakatlığı hakkında konuştu. Çek futbolcu, "Sakatlık durumumu yarın göreceğiz. Bence derin bir kramp girdi." ifadelerini kullandı.

Cerny'nin sağlık durumuyla ilgili kesin değerlendirme, yapılacak tetkiklerin sonuçlarının ardından ortaya çıkacak. Beşiktaş'ta gözler şimdi yıldız oyuncudan gelecek sağlık raporuna çevrilmiş durumda.