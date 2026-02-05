Ceren Benderlioğlu kimdir? Eşref Rüya'nın Irmak Bozok'u Ceren Benderlioğlu kaç yaşında, nereli?

Eşref Rüya dizisinde canlandırdığı Irmak Bozok karakteriyle yeniden gündeme gelen Ceren Benderlioğlu, yıllara yayılan oyunculuk kariyeriyle dikkat çekiyor. Farklı türlerdeki projelerde edindiği deneyimle tanınan oyuncunun kaç yaşında olduğu, nereli olduğu ve kariyerine nasıl başladığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

CEREN BENDERLİOĞLU KİMDİR?

Ceren Şekerci Benderlioğlu, 1 Ekim 1983 tarihinde İstanbul'un Kadıköy ilçesinde doğmuş Türk oyuncudur. Yükseköğrenimini Trakya Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümü'nde tamamlayan Benderlioğlu, öğrencilik yıllarında oyunculuğa adım atmıştır. İlk sinema filmi deneyimini 2004 yılında TRT yapımı Sahildeki Güneş Bahçesi ile yaşamıştır. Televizyon, sinema ve dijital platformlarda yer aldığı projelerle tanınan oyuncu, uzun soluklu kariyeri boyunca birçok farklı rolde izleyici karşısına çıkmıştır.

CEREN BENDERLİOĞLU KAÇ YAŞINDA?

1 Ekim 1983 doğumlu olan Ceren Benderlioğlu, 2026 yılı itibarıyla 42 yaşındadır.

CEREN BENDERLİOĞLU NERELİ?

Ceren Benderlioğlu, İstanbul doğumludur. Kadıköy'de dünyaya gelmiş ve eğitim hayatının önemli bir bölümünü Türkiye'de tamamlamıştır.

CEREN BENDERLİOĞLU'NUN KARİYERİ

Ceren Benderlioğlu'nun kariyeri televizyon dizileriyle başlamış, ardından sinema ve dijital platform projeleriyle genişlemiştir. 2000'li yılların başından itibaren Ekmek Teknesi, Doktorlar, Geniş Aile, Adanalı, Kertenkele gibi pek çok dizide rol almıştır. 2019–2021 yılları arasında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Ömür Façalı karakteriyle geniş kitlelerce tanınmıştır. Sinema alanında ise Yol Palas Cinayeti, Keloğlan Kara Prens'e Karşı, Hop Dedik ve 2024 yapımı filmlerle dikkat çekmiştir. Günümüzde televizyon ve dijital platform projelerinde aktif olarak kariyerini sürdürmektedir.