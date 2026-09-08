Ceren Ayruk kimdir? Daha 17'nin Leyla'sı Ceren Ayruk kaç yaşında, nereli?

Daha 17 dizisinde Leyla karakteriyle ekran karşısına çıkan Ceren Ayruk, son dönemde izleyicilerin araştırdığı isimler arasında yer alıyor. Genç oyuncunun canlandırdığı Leyla'nın hikâyesi kadar, Ceren Ayruk'un gerçek hayattaki yaşamı ve oyunculuk kariyeri de merak ediliyor. Ceren Ayruk kimdir, kaç yaşında ve nereli? Daha 17'nin Leyla'sı Ceren Ayruk hangi yapımlarda rol aldı? İşte merak edilen detaylar...

CEREN AYRUK KİMDİR?

Ceren Ayruk, Türk dizi ve sinema oyuncusudur. 4 Ağustos 2002 tarihinde doğduğu belirtilen Ayruk, oyunculuk kariyerine 2023 yılında Kuzenler Firarda 2 filmiyle adım attı. 2025 yılında Kardelenler ve Ben Leman dizilerinde rol alan oyuncu, 2026 yılında Daha 17 dizisinde canlandırdığı Leyla Akkaya karakteriyle tanınırlığını artırdı.

CEREN AYRUK KAÇ YAŞINDA?

Ceren Ayruk, 4 Ağustos 2002 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 24 yaşındadır. Doğum tarihi konusunda kamuya açık biyografi kaynakları aynı tarihi vermektedir.

CEREN AYRUK NERELİ?

Ceren Ayruk'un Samsun doğumlu olduğu bilgisi öne çıkıyor. Eğitim hayatının bir bölümünü Samsun'da sürdüren Ayruk, üniversite eğitimi için İzmir'e giderek Dokuz Eylül Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü'nde eğitim gördü. Üniversite yıllarında tiyatro kulübünde oyunculuk çalışmalarına başladı.

CEREN AYRUK'UN KARİYERİ

Ceren Ayruk'un profesyonel oyunculuk kariyeri 2023 yılında Kuzenler Firarda 2 filmiyle başladı. Ardından 2025 yılında Kardelenler dizisinde Pelinsu Korkmaz karakterini canlandırdı. Aynı yıl Ben Leman dizisinde Ada karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

2026 yılında ise Daha 17 dizisinin kadrosunda yer alan Ayruk, dizide Leyla Akkaya karakterine hayat veriyor. Bu rolle birlikte daha geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınmaya başlayan oyuncunun kariyerindeki yapımlar şöyle sıralanıyor: