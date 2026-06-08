Ceren Ayruk kimdir? Daha 17'nin Leyla'sı Ceren Ayruk kaç yaşında, nereli?

Ceren Ayruk kimdir? Kanal D ekranlarında yayınlanan Daha 17 dizisinin Leyla’sı Ceren Ayruk kaç yaşında ve nerelidir? Genç yaşına rağmen birçok projede yer alan oyuncu, performansıyla dikkat çekerken özellikle son dizisiyle geniş bir izleyici kitlesinin ilgisini çekmeyi başardı. Ceren Ayruk’un hayatı ve kariyerine dair merak edilenler haberimizde…

CEREN AYRUK KİMDİR?

Ceren Ayruk, 4 Ağustos 2002 tarihinde Samsun'da dünyaya gelen Türk oyuncudur. Genç yaşına rağmen televizyon ve sinema projelerinde yer alarak oyunculuk kariyerinde dikkat çeken isimlerden biri olmuştur. Özellikle gençlik ve dram türündeki yapımlardaki performansıyla tanınmaktadır.

CEREN AYRUK KAÇ YAŞINDA?

4 Ağustos 2002 doğumlu olan Ceren Ayruk, 2026 yılı itibarıyla 23 yaşındadır.

CEREN AYRUK NERELİ?

Ceren Ayruk, Samsun doğumludur. Oyunculuk kariyerini sürdürmekte ve çeşitli televizyon ile sinema projelerinde yer almaktadır.

CEREN AYRUK'UN KARİYERİ

Oyunculuk kariyerinde farklı projelerde rol alan Ceren Ayruk, son yıllarda genç kuşağın dikkat çeken isimleri arasında gösterilmektedir. Yer aldığı yapımlar şunlardır:

2023 – Kuzenler Firarda 2

2025 – Kardelenler

2025 – Ben Leman

2026 – Daha 17

Farklı karakterlere hayat veren başarılı oyuncu, özellikle Daha 17 dizisindeki performansıyla izleyicilerin ilgisini çekmeye devam etmektedir.