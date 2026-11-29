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Ceren Ayruk, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesinde verdiği röportajda annesiyle babasının işitme engelli olduğunu ilk kez anlattı. Kanal D'nin Daha 17 dizisinde Leyla'yı canlandıran oyuncu, kardeşiyle birlikte çocukluğundan beri ailesinin sesi olmaya çalıştığını söyledi.

Röportaj 29 Kasım 2026 sabahı, Dünya Engelliler Günü'nden dört gün önce yayımlandı. Ayruk, özel hayatını konuşmayı normalde sevmediğini, bu konuyu ise farkındalık yaratmak için anlatmaya karar verdiğini belirtti.

CEREN AYRUK KİMDİR?

Ceren Ayruk, Kanal D'de yayımlanan Daha 17 dizisinde Akkaya ailesinin kızı Leyla'yı oynayan oyuncu. Pastel Yapım imzalı dizide partneri Çağan Efe Ak, yönetmeni Emre Karabuşak.

Oyunculuğa çocuk yaşta adım atan Ayruk'un ekranda adını duyuran rolü NOW TV'de yayımlanan Ben Leman dizisindeki Ada oldu. Daha 17 ise onun ilk başrolü.

CEREN AYRUK NEDEN GÜNDEMDE?

Ceren Ayruk'un anlattığına göre annesi küçükken geçirdiği ateşli bir hastalığın ardından duyma yetisini kaybetti. Babasının işitme engeli doğuştan. Çift, Samsun'daki işitme engelliler okulunda tanıştı. Oyuncuda ve kardeşinde işitme engeli yok.

Çocukluğunda anneannesiyle babaannesi aileye destek oldu. Ayruk, annesinin işaret diliyle yaptığı hareketlerin anlamını onlara sorarak öğrendiğini, işaret dilini de konuşmayı öğrendiği yıllarda edindiğini söyledi. Anne ve babasındaki engel oranı yüzde 70 civarında. İkisi de bugün işitme cihazıyla duyabiliyor, ama uzun yıllar sessizliğe alıştıkları için yüksek sesten rahatsız oluyorlar.

CEREN AYRUK AİLESİ HAKKINDA NE DEDİ?

Ceren Ayruk, bu durumun kişiliğini nasıl etkilediği sorusuna "Bence beni çok anlayışlı biri yaptı" diye cevap verdi. Okulda bu yüzden hiç zorbalık görmediğini, benzer ailelerin arasında büyüdüğü için kendini hep normal hissettiğini anlattı.

Oyuncu, kendi hikâyesini anlatırken başka işitme engelli aileleri de düşündüğünü, onların çocuklarının da aynı duyguyu yaşamasını istediğini söyledi. İşitme engellilerin dudak okuma eğitimine daha kolay ulaşması gerektiğini, toplumda bu konudaki bilincin de artması gerektiğini ekledi.

CEREN AYRUK OYUNCULUĞA NASIL BAŞLADI?

Ceren Ayruk ajanslara on bir yaşındayken kaydoldu. Dil eğitimi aldıktan sonra bir yazılım şirketinde tercüman olarak çalıştı ve oradan kazandığı parayla oyunculuk kurslarına gitti.

Babası başta işini bırakmasını istemedi. Ayruk'un aktardığına göre ailesi bugün ona hayallerinin peşinden gittiği için iyi ki işi bıraktığını söylüyor.

CEREN AYRUK HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Ceren Ayruk, Ben Leman dizisinde Ada, Daha 17'de Leyla karakterini oynadı. Kardelenler de rol aldığı yapımlar arasında. Daha 17'deki rolüyle kadroya katıldığı haber, dizi henüz sete çıkmadan duyurulmuştu; dizi Kanal D'de yayına girdikten sonra Ayruk'un sosyal medya paylaşımları da sık sık haber oldu.

CEREN AYRUK KAÇ YAŞINDA?

Ceren Ayruk 24 yaşında. 4 Ağustos 2002'de doğdu ve bu yılın ağustos ayında 24. yaş gününü kutladı. Doğum günü için sosyal medyada yaptığı paylaşım da magazin sayfalarında yer aldı.