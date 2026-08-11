Çerçeve yasa kabul edildi mi? Çerçeve yasa Meclis'ten geçti mi, kimler evet dedi?

Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturması hedeflenen ve kamuoyunda “çerçeve yasa” olarak adlandırılan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucunda kabul edildi. 12 maddeden oluşan teklif, Genel Kurul'daki oylamanın ardından yasalaşmış oldu.

ÇERÇEVE YASA KABUL EDİLDİ Mİ?

Kamuoyunda “çerçeve yasa” olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturması hedeflenen teklif, 12 maddeden oluşuyor. Teklifin tüm maddeleri Genel Kurul'da ayrı ayrı kabul edildikten sonra teklifin tamamı oylamaya sunuldu.

OYLAMADA KULLANILAN OYLAR

Çerçeve yasa teklifinin tamamının TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylamasında toplam oy dağılımı şöyle gerçekleşti:

467 milletvekili “evet” oyu kullandı.

87 milletvekili “ret” oyu kullandı.

7 milletvekili “çekimser” oy kullandı.

Teklif, yapılan oylamada 467 “evet” oyuyla kabul edilerek yasalaşmış oldu.

12 MADDELİK TEKLİF OYLAMADA KABUL EDİLDİ

Teklifin 12 maddesinin tamamı Genel Kurul'da ayrı ayrı kabul edildi. Maddelerin kabul edilmesinin ardından teklifin tamamı için oylama gerçekleştirildi.

Genel Kurul'daki son oylamada 467 milletvekili kabul yönünde oy verirken, 87 milletvekili ret oyu kullandı. 7 milletvekili ise çekimser kaldı.

Oylamanın tamamlanmasının ardından 12 maddelik çerçeve yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

GENEL BAŞKANLAR DA OYLAMAYA KATILDI

Çerçeve yasa teklifinin Genel Kurul'daki oylamasına çeşitli siyasi partilerin genel başkanları ve parti yöneticileri de katılarak oy kullandı.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkanvekili Efkan Ala, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve TİP Genel Başkanı Erkan Baş da oylamaya katıldı.

Genel başkanlar ve parti yöneticilerinin de katıldığı oylamanın sonucunda 12 maddelik teklif, 467 “evet” oyuyla kabul edildi.