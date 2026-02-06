Haberler

Central Cee Müslüman mı oldu, Central Cee İslami ismi ne olacak?

Güncelleme:
Son günlerde sosyal medyada gündem olan iddialar, dünyaca ünlü rapçi Central Cee hakkında merak uyandırdı. "Central Cee Müslüman mı oldu?" sorusu hayranları tarafından sıkça araştırılırken, sanatçının İslam'ı seçtiği ve olası bir Müslüman isim alacağı yönündeki söylentiler büyük ilgi gördü. Peki Central Cee gerçekten Müslüman oldu mu, İslami ismi ne olacak?

Global rap sahnesinin en popüler isimlerinden Central Cee için ortaya atılan iddia sosyal medyayı karıştırdı. "Central Cee Müslüman mı oldu?" ve "Central Cee İslami ismi ne olacak?" soruları trend olurken, ünlü rapçinin inanç değiştirip değiştirmediği ve bu konuda resmi bir açıklama yapıp yapmadığı merak konusu haline geldi.

CENTRAL CEE MÜSLÜMAN MI OLDU?

İngiliz rap müziğinin dünyaca ünlü isimlerinden Central Cee, bu kez müziğiyle değil yaptığı açıklamayla gündemin merkezine oturdu. Sosyal medyada paylaşılan ifadelerin ardından ünlü rapçinin İslam'ı seçtiği yönündeki sözleri kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

Açıklamanın yayılmasının ardından binlerce kullanıcı Central Cee'ye destek mesajları gönderirken, takipçilerinin yoğun ilgisi dikkat çekti.

CANLI YAYINDA ŞEHADET GETİRDİĞİNİ SÖYLEDİ

Central Cee, dün gece gerçekleştirdiği canlı yayında şehadet getirdiğini belirterek artık Müslüman olduğunu ifade etti. Ünlü rapçi, konuşmasında "Şehadet getirdim, yeni bir ismim var. Artık Müslümanım" sözlerini kullandı. Bu açıklama sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

TAKİPÇİLERDEN DESTEK VE TEBRİK YAĞDI

Rapçinin sözlerinin ardından sosyal medya adeta yorum yağmuruna tutuldu. Pek çok kullanıcı Central Cee'ye "İslam'a hoş geldin kardeşim", "İslam ile şereflendin", "Hoş geldin Müslüman kardeşim" gibi mesajlarla destek verdi.

YENİ İSİM ÖNERİLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Gündem olan bir diğer detay ise takipçilerin Central Cee için yeni isim önerilerinde bulunması oldu. "Yeni bir ismim var" açıklaması sonrası kullanıcılar, ünlü rapçiye çeşitli İslami isimler önererek yorumlarda buluştu.

Central Cee'nin inanç yolculuğuna dair yaptığı bu açıklama, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri hâline geldi.

Osman DEMİR
