Cennetin Çocukları neden yok, Cennetin Çocukları bugün yok mu, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, kandil programından sonra yayınlanacak mı?

Popüler dizi Cennetin Çocukları, izleyicilerini bu akşam ekran başında bulamadı. Dizinin takipçileri "Cennetin Çocukları bugün yok mu?" sorusunu merak ederken, yeni bölümün kandil programının ardından mı yayınlanacağı konusu gündeme geldi. İşte Cennetin Çocukları'nın yayın takvimi ve son gelişmeler…

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNİN KONUSU

Dizinin merkezinde, karanlık geçmişinden sıyrılmaya çalışan İskender'in yaşam mücadelesi bulunuyor. Çocukluğunu sokaklarda geçirmiş, yetimhanelerde ve hapishanelerde hayatta kalmayı öğrenmiş bir adam olan İskender, bugüne dek yalnızca bileğinin gücüne güvenmiştir. Ancak yolu bir gün Arafköy adında küçük, sıcak bir kasabaya düşer. Bu kasaba, onun için hem bir sığınak hem de yüzleşme alanı olur.

Ege'nin huzurlu kıyılarında yer alan bu kasabada, İskender'in karşısına Cennet Ana, Ayşecik, Oltacı Bayram, Aylak Adem ve Doktor Gönül gibi karakterler çıkar. Her biri İskender'in hayatına dokunarak onun değişim ve arınma sürecine katkıda bulunur. Ancak Arafköy'ün sakinlerinin de kendi sırları ve geçmişten gelen yükleri vardır.

CENNETİN ÇOCUKLARI NEDEN YOK?

Cennetin Çocukları dizisi kandil programı nedeniyle bugün yayınlanmayacak.

CENNETİN ÇOCUKLARI OYUNCU KADROSU

TRT 1'in dikkat çekici yapımı Cennetin Çocukları, güçlü oyuncu kadrosuyla öne çıkıyor. Dizide İsmail Hacıoğlu, Özgü Kaya, Melisa Şenolsun, Zafer Algöz, Yurdaer Okur, Ali Seçkiner Alıcı, Ali Düşenkalkar, Şebnem Doğruer ve Münire Apaydın gibi deneyimli isimler yer alıyor. Her biri karakterlerine kattıkları derinlik ve duygusal yoğunlukla, dizinin atmosferine güç katıyor.