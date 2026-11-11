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Arabesk müziğin önemli bestecilerinden ve şarkıcılarından Cengiz Tekin'den acı haber geldi. İbrahim Tatlıses, Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur ve Bergen gibi sanatçıların seslendirdiği eserlere imza atan Tekin, hayatını kaybetti. Yaklaşık 3,5 aydır hastanede tedavi gören sanatçının vefatının ardından ölüm nedeni, hayatı ve müzik kariyeri araştırılmaya başlandı. Peki, Cengiz Tekin neden öldü? Şarkıcı Cengiz Tekin kimdir, kaç yaşında, nereli? Detaylar...

CENGİZ TEKİN NEDEN ÖLDÜ?

Besteci ve şarkıcı Cengiz Tekin, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 2018 yılında da kalp krizi geçiren sanatçı, sonraki süreçte kalp yetmezliği sorunları yaşamaya başladı.

Banyoda düşerek kaburgalarını kıran ve uzun süre yatağa bağlı kalan Tekin, bu süreçte yatak yaralarıyla da mücadele etti. Yaklaşık 3,5 aydır İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören sanatçı, zaman zaman yoğun bakıma alındı.

Cengiz Tekin, 10 Kasım 2026 Salı gecesi saat 22.43'te hastanede yaşamını yitirdi. Sanatçının vefat haberini ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay duyurdu.

CENGİZ TEKİN KİMDİR?

Cengiz Tekin, arabesk müzik alanında besteci ve şarkıcı olarak tanınan sanatçıdır. Uzun yıllar müzik çalışmalarını sürdüren Tekin, özellikle İbrahim Tatlıses ile yaptığı çalışmalarla biliniyordu.

Besteciliğinin yanı sıra şarkıcılık da yapan sanatçı, Türk arabesk müziğinde iz bırakan pek çok esere imza attı. Eserleri İbrahim Tatlıses, Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur ve Bergen gibi dönemin tanınmış sanatçılarının albümlerinde yer aldı.

CENGİZ TEKİN KAÇ YAŞINDA?

1955 yılında dünyaya gelen Cengiz Tekin, hayatını kaybettiğinde 71 yaşındaydı.

CENGİZ TEKİN NERELİ?

Sanatçının doğum yeri ve memleketine ilişkin paylaşılan bilgilerde doğrulanmış bir ayrıntı bulunmadığından nereli olduğuna dair kesin bir bilgi verilemiyor.

CENGİZ TEKİN'İN ŞARKILARI NELER?

Cengiz Tekin, besteci kimliğiyle arabesk müziğin hafızalara kazınan eserlerine imza attı. Sanatçının besteleri, farklı dönemlerde birçok tanınmış yorumcu tarafından seslendirildi.

Tekin'in öne çıkan eserleri arasında şunlar bulunuyor:

Neden Saçların Beyazlanmış Arkadaş

Zalimden de Zalim

Senin Yerine

Dert Kitabı

Diyemedim

Sevdik de Ne Oldu

CENGİZ TEKİN'İN ŞARKILARINI HANGİ SANATÇILAR SESLENDİRDİ?

Cengiz Tekin'in besteleri, Türk arabesk müziğinin tanınmış isimlerinin albümlerinde yer aldı. Sanatçının eserlerini seslendiren isimler arasında İbrahim Tatlıses, Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses, Bergen, Adnan Şenses, Mine Koşan ve Kamuran Akkor bulunuyor.

Özellikle İbrahim Tatlıses ile uzun yıllar çalışan Tekin, besteleriyle arabesk müziğin sevilen eserlerine katkı sağladı.

CENGİZ TEKİN'İN KIZI SEVCAN TEKİN'DEN DUYGUSAL VEDA

Cengiz Tekin'in kızı Sevcan Tekin, babasının vefatının ardından duygusal bir açıklama yaptı. Babasına veda eden Sevcan Tekin, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Canım babam, atam, koca çınarım Cengiz Tekin'i kaybettik”

Aylarca güzel haber beklediklerini belirten Sevcan Tekin, babasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi. Sanatçının cenaze ve defin bilgilerinin ise netleşmesinin ardından paylaşılacağı bildirildi.