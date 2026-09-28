Cengiz Coşkuner öldü mü? SON DAKİKA! Cengiz Coşkuner'in hastalığı ne, neden hastaneye kaldırıldı? Cengiz Coşkuner kimdir, kaç yaşında?

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Türk müziğinin önemli gitarist, besteci ve aranjörlerinden Cengiz Coşkuner, Muğla'nın Datça ilçesinde tatil yaptığı sırada yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Solunum sıkıntısı yaşayan 76 yaşındaki Coşkuner'in tedavisi yoğun bakımda sürerken, sanatçının entübe edildiği öğrenildi. Coşkuner'in sağlık durumuyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.

CENGİZ COŞKUNER ÖLDÜ MÜ?

Cengiz Coşkuner'in hayatını kaybettiğine ilişkin güncel haberlerde herhangi bir bilgi yer almıyor. 27 Eylül 2026 tarihli haberlerde, 76 yaşındaki sanatçının Datça'da rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakımda tedavi altına alındığı bildirildi. Coşkuner'in tedavisinin entübe olarak sürdüğü aktarıldı.

CENGİZ COŞKUNER'İN HASTALIĞI NE, NEDEN HASTANEYE KALDIRILDI

Coşkuner'in tatil için bulunduğu Datça'da aniden solunum sıkıntısı yaşadığı belirtildi. İlk müdahalesi Datça Devlet Hastanesi'nde yapılan sanatçı, sağlık durumunun ciddiyetini koruması üzerine önce Marmaris'e, ardından Bodrum'daki özel bir hastaneye sevk edildi. Sonrasında yoğun bakıma alınan Coşkuner'in tedavisinin entübe olarak devam ettiği öğrenildi.

Cengiz Coşkuner'in yaşadığı rahatsızlığın nedeni konusunda ise paylaşılan güncel bilgilerde herhangi bir hastalık veya kesin teşhis adı açıklanmadı. Haberlerde yalnızca sanatçının aniden solunum sıkıntısı yaşadığı, ardından hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakımda tedavi altına alındığı bilgisi yer aldı. Bu nedenle mevcut bilgiler dışında bir hastalık adı vermek mümkün değil.

CENGİZ COŞKUNER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Cengiz Coşkuner, Türk müziğinde gitarist, besteci ve aranjör kimliğiyle tanınan bir müzisyendir. 5 Nisan 1950 tarihinde İstanbul'da doğan Coşkuner, 2026 yılı itibarıyla 76 yaşındadır.

Müzikle olan ilgisi küçük yaşlarda başlayan Coşkuner, keman sanatçısı olan babası Hüseyin Coşkuner'den etkilenerek 10 yaşına kadar özel keman dersleri aldı. Daha sonra gitarla ilgilenmeye başladı. Şişli Terakki Lisesi'nde eğitim gördüğü dönemde öğretmeninin yönlendirmesiyle konservatuvara girdi.

Konservatuvarda gitar bölümü bulunmadığı için trompet, kontrbas ve piyano bölümlerinde eğitim alan Coşkuner, okul yıllarında hafta sonları düğün salonlarında gitar çaldı. Ardından profesyonel müzik yaşamına Cengiz Coşkuner Orkestrası ile adım attı.

Kariyerinin ilerleyen döneminde Maksim Gazinosu'nda gitarist olarak çalışan Coşkuner, alaturka müzik sanatçılarıyla aynı sahnede yer aldı. Elektrogitarı kendine özgü tarzıyla icra etmesi ve Türk müziğindeki komalı sesleri gitarıyla verebilmesiyle tanındı.

1970-1986 yılları arasında çok sayıda sanatçının albümünde düzenlemeler yapan Coşkuner; Zeki Müren, Neşe Karaböcek, Coşkun Sabah, Selami Şahin, Gülden Karaböcek, Yıldırım Gürses ve Bülent Ersoy gibi isimlerle çalıştı. Ayrıca Orhan Gencebay ve diğer tanınmış sanatçılarla da çalışmalar gerçekleştirdi.

Coşkuner, besteci kimliğiyle de özellikle Cengiz Kurtoğlu'nun seslendirdiği "Duvardaki Resim", "Gelin" ve "Unutulan" gibi eserlerle tanınıyor. 1986 yılından itibaren bireysel çalışmalarına ağırlık veren sanatçı, gitarıyla yorumladığı eserleri çok sayıda enstrümantal albümde topladı.

Böylece Cengiz Coşkuner, gitaristliğinin yanı sıra besteci ve aranjör olarak da Türk müziğinde uzun yıllara yayılan bir kariyere sahip oldu.