Cemre ne zaman düşecek? 2026 ilk cemre nereye düşecek, Cemre havaya, suya, toprağa düşme tarihleri hangileri?

Soğuk günlerin ardından baharın ilk işaretleri merakla bekleniyor. Yüzyıllardır doğadaki değişimin simgesi kabul edilen cemrelerin 2026'da hangi tarihlerde havaya, suya ve toprağa düşeceği şimdiden gündemin üst sıralarında. Cemre düşmesi ile ilgili merak edilen bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

İLK CEMRE NEREYE DÜŞECEK?

İlk cemre, inanışa göre havaya düşer. Havaya düşen cemreyle birlikte sert soğukların kırıldığı, güneşin etkisinin daha fazla hissedilmeye başlandığı kabul edilir.

CEMRENİN HAVAYA, SUYA, TOPRAĞA DÜŞME ZAMANLARI NE ZAMAN?

Cemreler 2026 yılında da her yıl olduğu gibi birer hafta arayla düşecektir:

Birinci Cemre (Havaya): 19 – 20 Şubat 2026

İkinci Cemre (Suya): 26 – 27 Şubat 2026

Üçüncü Cemre (Toprağa): 5 – 6 Mart 2026

Bu süreç, doğadaki ısınmanın kademeli olarak gerçekleştiğini ifade eder.

CEMRE DÜŞMESİ NEDİR?

Cemre düşmesi, halk inanışına göre kışın etkisini kaybetmesi ve doğanın canlanmaya başlaması anlamına gelir. Cemrelerin düşmesiyle birlikte hava, su ve toprak sırayla ısınır; baharın yaklaştığı kabul edilir.

Cemre tarihleri, halk takvimine göre Kasım günlerinin 100. gününden itibaren hesaplanmaktadır.

CEMREYE ÖZGÜ RİTÜELLER NELER?

Cemreyle ilgili Anadolu'nun farklı bölgelerinde geçmişten günümüze ulaşan çeşitli ritüeller bulunmaktadır:

Rize'de cemre düşmeden önce çocuklara çarık giydirilmezdi.

Ege Bölgesi'nde koç ve teke katımı, üçüncü cemrenin düşüşü esas alınarak yapılırdı.

Hayvancılıkla uğraşan bölgelerde koyun ve keçilerin doğum zamanı, üçüncü cemreye denk gelecek şekilde planlanırdı.

Orta Rodop bölgesindeki Türk köylerinde ise cemrenin düştüğü gün kar üzerine kül serpilerek doğanın uyanışı sembolize edilirdi.