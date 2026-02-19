CEMRE DÜŞME TAKVİMİ: 2026 İlk cemre düştü mü, ne zaman düşecek? Cemre havaya ne zaman düşecek, havalar ne zaman ısınacak?

Cemre bu yıl ne zaman düşecek, havalar gerçekten ısınmaya başlayacak mı? İlk cemre havaya ne zaman gelecek, su ve toprağa düşen ikinci ve üçüncü cemreler hangi tarihlerde etkisini gösterecek? Baharın habercisi olarak bilinen cemre, doğada nasıl değişimlere yol açacak? Merak edenler için bu sorular her yıl olduğu gibi 2026'da da gündemde. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

2026 yılında ilk cemre 19 Şubat tarihinde düşecek.

İLK CEMRE NEREYE DÜŞECEK?

İlk cemre havaya düşecek ve soğuk hava etkisi azalacak.

CEMRE DÜŞME TARİHLERİ 2026

Birinci Cemre (Havaya): 19 Şubat 2026

İkinci Cemre (Suya): 26 Şubat 2026

Üçüncü Cemre (Toprağa): 5 Mart 2026

2026 CEMRE DÜŞME SIRALAMALARI

Havaya: 19 Şubat

Suya: 26 Şubat

Toprağa: 5 Mart

CEMRE DÜŞMESİ NE DEMEK?

Cemre, halk kültüründe sıcaklık artışını simgeleyen doğa olayıdır. Arapça kökenli "cemre" kelimesi "kor, ateş" anlamına gelir. İnanca göre:

Havaya düşen cemre: Soğuk hava etkisini kaybeder.

Suya düşen cemre: Sular ısınmaya başlar.

Toprağa düşen cemre: Doğa uyanır, tarım ve hayvancılık faaliyetleri hız kazanır.