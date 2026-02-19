Haberler

CEMRE DÜŞME TAKVİMİ: 2026 İlk cemre düştü mü, ne zaman düşecek? Cemre havaya ne zaman düşecek, havalar ne zaman ısınacak?

CEMRE DÜŞME TAKVİMİ: 2026 İlk cemre düştü mü, ne zaman düşecek? Cemre havaya ne zaman düşecek, havalar ne zaman ısınacak?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cemre ne zaman düşecek ve ilk cemre gerçekten geldi mi? Havaya düşen cemre ile birlikte sıcaklıklar nasıl değişecek? Suya ve toprağa düşecek olan ikinci ve üçüncü cemreler ne zaman gerçekleşecek? Baharın habercisi olarak bilinen cemre, doğada hangi değişimleri tetikleyecek ve havalar ne zaman ısınmaya başlayacak? Bu sorular, halk arasında merak edilen konuların başında geliyor. Peki, 2026 İlk cemre düştü mü, ne zaman düşecek? Cemre havaya ne zaman düşecek, havalar ne zaman ısınacak?

Cemre bu yıl ne zaman düşecek, havalar gerçekten ısınmaya başlayacak mı? İlk cemre havaya ne zaman gelecek, su ve toprağa düşen ikinci ve üçüncü cemreler hangi tarihlerde etkisini gösterecek? Baharın habercisi olarak bilinen cemre, doğada nasıl değişimlere yol açacak? Merak edenler için bu sorular her yıl olduğu gibi 2026'da da gündemde. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

2026 yılında ilk cemre 19 Şubat tarihinde düşecek.

İLK CEMRE NEREYE DÜŞECEK?

İlk cemre havaya düşecek ve soğuk hava etkisi azalacak.

CEMRE DÜŞME TAKVİMİ: 2026 İlk cemre düştü mü, ne zaman düşecek? Cemre havaya ne zaman düşecek, havalar ne zaman ısınacak?

CEMRE DÜŞME TARİHLERİ 2026

  • Birinci Cemre (Havaya): 19 Şubat 2026
  • İkinci Cemre (Suya): 26 Şubat 2026
  • Üçüncü Cemre (Toprağa): 5 Mart 2026

2026 CEMRE DÜŞME SIRALAMALARI

  • Havaya: 19 Şubat
  • Suya: 26 Şubat
  • Toprağa: 5 Mart

CEMRE DÜŞMESİ NE DEMEK?

Cemre, halk kültüründe sıcaklık artışını simgeleyen doğa olayıdır. Arapça kökenli "cemre" kelimesi "kor, ateş" anlamına gelir. İnanca göre:

Havaya düşen cemre: Soğuk hava etkisini kaybeder.

Suya düşen cemre: Sular ısınmaya başlar.

Toprağa düşen cemre: Doğa uyanır, tarım ve hayvancılık faaliyetleri hız kazanır.

Sahra Arslan
Haberler.com
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Gözaltına alınan Prens Andrew için kan donduran iddia! Henüz 17 yaşındaydı

Haberi duyan bu fotoğrafları paylaşıyor! Kan donduran ifşa
Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, Müsavat Dervişoğlu ile görüştü

Mansur Yavaş'tan kulisleri hareketlendiren ziyaret
Hamaney'in yapamadığını onlar yapacak! Trump'ı zora sokacak tehdit

Hamaney'in yapamadığını onlar yapacak! Trump'ı zora sokacak tehdit
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tokat atma yarışmasına girdiler! Biri bayıldı

Videoyu izlemeniz lazım! Biri diğerini bayılttı
Vedat Muriqi destan yazıyor

Tek başına destan yazıyor!
Bu gençler çıldırmış olmalı! Zayıflamak için yaptıklarına bakın

Bu gençler çıldırmış olmalı! Zayıflamak için yaptıklarına bakın
Sarıyer-Amedspor maçı öncesi herkes aynı işareti yaptı

Bu görüntü bugün çekildi!
Tokat atma yarışmasına girdiler! Biri bayıldı

Videoyu izlemeniz lazım! Biri diğerini bayılttı
Başrolde yine kaymakam var! Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi

Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi
Icardi'nin kardeşinden Wanda Nara'ya sürpriz ziyaret

Galatasaray taraftarını endişelendiren ziyaret