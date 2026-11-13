Cemre Baysel'in sevgilisi kim? Güller ve Günahlar'ın Zeynep'i Cemre Baysel kimdir?

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Cemre Baysel'in sevgilisi, Beşiktaş'ın milli futbolcusu Emirhan Topçu. Oyuncu, bir süredir magazin sayfalarında konuşulan ilişkiyi İstanbul İstinye'de muhabirlerin sorularını yanıtlarken doğruladı ve uzun süredir beklenen cevabı kendisi verdi.

Cevabı kısaydı: "Ben size 'Bir şey olursa görürsünüz, duyarsınız' demiştim. Ne güzel duymuşsunuz işte." Kendisine "Hayırlı olsun" diyen muhabirlere teşekkür etti. Topçu neden yanında değildi? Baysel'in söylediğine göre milli takım kampındaydı.

CEMRE BAYSEL'İN SEVGİLİSİ KİM?

Cemre Baysel'in sevgilisi Emirhan Topçu, Beşiktaş'ta forma giyen ve A Milli Futbol Takımı'nın kadrosunda da yer alan bir stoper.

İlişki iddiaları ekim ortasında, ikilinin sosyal medyada birbirini takip etmesiyle başladı; Topçu'nun annesinin de Baysel'i takibe aldığı görülünce konu iyice büyüdü. Topçu ise ilişki hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

CEMRE BAYSEL DAHA ÖNCE KİMİNLE SEVGİLİYDİ?

Cemre Baysel, Baht Oyunu'nun setinde tanıştığı Aytaç Şaşmaz ile 2021'de başlayan birlikteliğini Haziran 2025'te bitirdi. Sonra bir süre yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile birlikte oldu. O ilişki ne oldu? İstinye'de soru gelince tek kelimeyle cevap verdi: "Bitti."

CEMRE BAYSEL KİMDİR?

Cemre Baysel, Kanal D'de yayımlanan Güller ve Günahlar dizisinde Zeynep Candan'ı oynuyor. Ege Üniversitesi'nde resim öğretmenliği okurken oyunculuğa yöneldi ve televizyona 2014'te Yeşil Deniz dizisiyle adım attı. Onu geniş kitlelere tanıtan rol, 2018'de başlayan Elimi Bırakma'daki Melis oldu.

Baht Oyunu'ndaki rolüyle 2021'de Altın 61 Ödülleri'nde en iyi romantik komedi kadın oyuncusu seçildi, Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisiyle de 50. Altın Kelebek Ödülleri'nde en iyi kadın oyuncu adayları arasında yer aldı.

CEMRE BAYSEL KAÇ YAŞINDA?

Cemre Baysel 27 yaşında. 5 Şubat 1999'da doğdu.

CEMRE BAYSEL NERELİ?

Cemre Baysel İzmirli. İzmir'de doğdu ve üniversiteyi de yine aynı şehirde, Ege Üniversitesi'nde okudu.

CEMRE BAYSEL HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Cemre Baysel, Yeşil Deniz'deki Gonca rolünden sonra İsimsizler, Payitaht Abdülhamid ve Elimi Bırakma dizilerinde oynadı. Ardından başrole geçti: Sol Yanım'da Biricik, Baht Oyunu'nda Ada, Senden Daha Güzel'de Efsun, Sakla Beni'de İncila oldu. 2024-2025'te Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...'te Leyla'yı oynadıktan sonra 2025'te Güller ve Günahlar'ın kadrosuna katıldı. Sinemada da 2024 yapımı Aşk Filmi'nde başroldeydi.