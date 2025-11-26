Cemal Can Canseven kimdir? Cemal Can Canseven kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Cemal Can Canseven, genç yaşına rağmen medya ve müzik dünyasında adını duyurmayı başarmış bir isim. Survivor 2020 şampiyonu olarak geniş kitlelerin ilgisini çeken Canseven, DJ'likten oyunculuğa, sosyal medyadan sahne performanslarına kadar farklı alanlarda yeteneklerini sergiliyor. Cemal Can Canseven ile ilgili merak edilen detaylar haberin devamında yer alıyor.

CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?

Cemal Can Canseven, 25 Mayıs 1995 tarihinde İzmir'de doğmuş, genç yaşına rağmen DJ'likten televizyon ve sosyal medya içerik üreticiliğine uzanan geniş bir kariyere sahip bir isimdir. Annesi Rizeli, babası ise Selanik göçmenidir. İstanbul'a yerleşerek Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünde eğitimine başlayan Cemal Can, arkadaş tavsiyesiyle okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de profesyonel DJ'lik eğitimi aldı.

Eğitiminin yanı sıra sahne performanslarıyla da adından söz ettiren Cemal Can, Holifest 2019 gibi etkinliklerde İzmir'de DJ olarak sahne aldı. Aynı zamanda dijital dünyada da aktif olan Cemal Can Canseven, YouTuber Danla Bilic'in yakın arkadaşıdır ve sosyal medya üzerinden geniş bir takipçi kitlesine sahiptir.

CEMAL CAN CANSEVEN KAÇ YAŞINDA?

25 Mayıs 1995 doğumlu olan Cemal Can Canseven, 2025 yılı itibarıyla 30 yaşındadır.

CEMAL CAN CANSEVEN NERELİ?

Cemal Can Canseven, Türkiye'nin batı kıyısındaki İzmir şehrinde doğmuştur. Ailesi köken olarak Rizeli ve Selanik göçmenidir.

CEMAL CAN CANSEVEN'İN KARİYERİ

Cemal Can Canseven'in kariyeri, müzik ve eğlence odaklı bir çizgide ilerlemektedir. DJ olarak Holifest 2019'da sahneye çıkarak geniş kitlelerce tanınmış, sahne performanslarıyla beğeni toplamıştır. Aynı zamanda Survivor 2020 yarışmasının şampiyonu olarak televizyon dünyasında adını duyurmuştur.

Sosyal medyada da aktif bir figür olan Cemal Can, YouTube ve diğer platformlarda içerik üretmekte ve genç takipçilerle etkileşim kurmaktadır. Müzik kariyerine de adım atan Cemal Can, "Kahraman" isimli şarkısıyla DJ ve sosyal medya kimliğini birleştirmiştir. Ayrıca oyunculuk deneyimi de bulunan Cemal Can, "İşte Bu Benim Masalım" dizisinde rol almıştır.

Sporla da yakından ilgilenen Cemal Can, koşu ve yüzme gibi disiplinli bir yaşam tarzına sahiptir. Futbol geçmişi de bulunan Cemal Can, 10-14 yaşları arasında Fenerbahçe altyapısında oynamıştır ve bir Fenerbahçe taraftarıdır.