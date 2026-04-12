Olay iddia: Lübnan, Hizbullah'ın silahsızlandırılması için ABD'den yardım isteyecek
İran ile ABD arasındaki geçici ateşkese rağmen İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ın, Hizbullah'ın silahsızlandırılması için ABD'den askeri yardım isteyeceği iddiası gündeme bomba gibi düştü. İran lideri Mücteba Hamaney'in Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'ı uyararak "Hizbullah'ın benzersiz rolünü görmezden gelmek, Lübnan'ı telafisi mümkün olmayan güvenlik riskleriyle karşı karşıya bırakacaktır" dedi.
- Lübnan yönetimi, Hizbullah'ın silahsızlandırılması için ABD'den askeri yardım isteyecek.
- Lübnan yönetimi, İsrail saldırılarından sonra ülkenin inşası için ABD'den ekonomik yardım paketi talep edecek.
- İran lideri danışmanı Ali Ekber Velayeti, Hizbullah'ın rolünü görmezden gelmenin Lübnan'ı güvenlik riskleriyle karşı karşıya bırakacağını belirtti.
İsrail'in Kanal 12 televizyonunun Lübnanlı bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Beyrut yönetimi öncelikle ateşkes talep etmeyi planlıyor.
"ABD'DEN YARDIM İSTEYECEKLER"
Beyrut yönetiminin Hizbullah'ın silahsızlandırılmasından önce acil ateşkes talep edeceğini kaydeden Lübnanlı kaynak, ayrıca Hizbullah'ın silahsızlandırılması için ABD'den askeri yardım isteyeceğini söyledi.
"EKONOMİK YARDIM PAKETİ TALEP EDECEĞİZ"
Lübnanlı kaynak, İsrail'in Ekim 2023'ten beri saldırılarının büyük yıkıma yol açtığı ülkenin inşası için ABD'den ekonomik yardım paketi talep edeceklerini kaydetti.
İsrail ile Lübnan arasında doğrudan müzakereler için görüşmelerin başlanacağı açıklanmıştı.
İRAN'DAN UYARI: BÜYÜK RİSK
İran lideri Mücteba Hamaney'in Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti, Lübnan'da Hizbullah'ın rolünü görmezden gelmenin, bu ülkeyi güvenlik riskleriyle karşı karşıya bırakacağını belirtti.
ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'a hitaben açıklamada bulunan Velayeti, Hizbullah'ın Lübnan'daki rolünü değerlendirdi.
Velayeti, "(Lübnan Başbakanı) Nevvaf Selam bilmelidir ki, direnişin ve Hizbullah'ın benzersiz rolünü görmezden gelmek, Lübnan'ı telafisi mümkün olmayan güvenlik riskleriyle karşı karşıya bırakacaktır. Lübnan'ın istikrarı yalnızca devlet ile direnişin sinerjisine bağlıdır." ifadelerini kullandı.