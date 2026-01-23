Cem Uzan'ın sevgilisi kim? Yasemin Sadıkoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Yasemin Sadıkoğlu kimin kızı, babası kim?

Uzun yıllardır Fransa'da yaşayan iş insanı Cem Uzan, özel hayatıyla magazin gündeminde yeniden öne çıktı. 2026 yılının ocak ayında sosyal medyadan yaptığı romantik paylaşımla yeni aşkını ilan eden Uzan, "sevgilim" diyerek doğum gününü kutladığı ismin Yasemin Sadıkoğlu olduğunu duyurdu. Peki, Yasemin Sadıkoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Yasemin Sadıkoğlu kimin kızı, babası kim? Detaylar haberimizde.

CEM UZAN'IN SEVGİLİSİ KİM?

2021 yılında Fransız eşi Fanny Blancheland ile yollarını ayıran Cem Uzan'ın, sosyetik çevrelerden tanınan Yasemin Sadıkoğlu ile yaşadığı ilişki, Fransa'daki sosyal hayat ve Türk magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı. Cem Uzan'ın sosyal medya paylaşımları, çiftin ilişkisini resmileştirdiği ilk adım oldu.

YASEMİN SADIKOĞLU KİMDİR?

Yasemin Sadıkoğlu, iş dünyasında prestijli bir konuma sahip olmasının yanı sıra köklü aile bağlarıyla da dikkat çekiyor. Fransız lisesi kökenli ve siyaset bilimi mezunu olan Sadıkoğlu, kariyer hayatında kendi projeleriyle ön plana çıkmış bir girişimci ve iletişim uzmanıdır.

Eğitim ve Kariyer Geçmişi

Lise Eğitimi: FMV Işık Lisesi Ayazağı Kampüsü ve Saint Michel Fransız Lisesi

Üniversite Eğitimi: Yeditepe Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü

Kariyerine 2005 yılında Ciner Yayın Holding (HaberTürk) bünyesinde yazar olarak başlayan Sadıkoğlu, ardından Yürekli Eğitim çatısı altında proje müdürlüğü yaptı. 2015 yılında kurduğu Keys İstanbul (Keys İletişim) ile marka yönetimi ve iletişim stratejileri alanında hizmet vermeye başladı. 2012'de kurduğu Event Farm Turkey ile yaratıcı etkinlik yönetimi ve organizasyon alanında ulusal ve uluslararası projelere imza attı.

YASEMİN SADIKOĞLU KAÇ YAŞINDA?

2026 yılı itibarıyla Yasemin Sadıkoğlu 46 yaşındadır.

YASEMİN SADIKOĞLU NERELİ?

Yasemin Sadıkoğlu, köklü bir Türk ailesinden gelmektedir. Türkiye'de iş dünyasının tanınmış isimlerinin arasında yer alan Sadıkoğlu, doğduğu ve büyüdüğü şehir itibarıyla sosyetenin dikkat çeken isimlerinden biridir.

YASEMİN SADIKOĞLU KİMİN KIZI BABASI KİM?

Yasemin Sadıkoğlu, Türkiye'nin önde gelen armatörlerinden Fehmi Sadıkoğlu'nun kızıdır. Ailesi, sadece iş dünyasında değil sosyete hayatında da tanınmaktadır. Ayrıca Kahraman Sadıkoğlu'nun yeğeni olan Yasemin Sadıkoğlu, Atatürk'ün yatı Savarona'yı restore ederek dünya çapında ün kazanan aile bağlarıyla da dikkat çekmektedir.