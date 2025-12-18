Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu kimdir, ne iş yapıyor? Kasım Garipoğlu kaç yaşında, nereli?

Türkiye kamuoyunun hafızasına kazınan Cem Garipoğlu davasının ardından, Garipoğlu ailesi uzun yıllardır zaman zaman magazin ve adli gelişmelerle gündeme geliyor. Son olarak İstanbul merkezli yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturması kapsamında Kasım Garipoğlu hakkında çıkarılan yakalama emri, dikkatleri yeniden bu isme çevirdi. Peki, Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu kimdir? Kasım Garipoğlu ne iş yapıyor? Kasım Garipoğlu kaç yaşında, nereli? Kasım Garipoğlu hakkında neden yakalama kararı çıktı? Haberimizde, resmi soruşturma bilgileri ve kamuoyuna yansımış doğrulanmış veriler ışığında, Kasım Garipoğlu'nun yaşamı, kariyeri ve son gelişmeler detaylı şekilde ele alıyoruz.

CEM GARİPOĞLU'NUN KUZENİ KASIM GARİPOĞLU KİMDİR?

Kasım Garipoğlu, kamuoyunda en çok Münevver Karabulut cinayetinin faili Cem Garipoğlu'nun kuzeni olmasıyla tanınmaktadır. Bu aile bağı nedeniyle özellikle medyada sıkça anılan Kasım Garipoğlu, zaman zaman magazin gündeminde de yer almıştır.

Babası Hayyam Garipoğlu olan Kasım Garipoğlu, uzun yıllar iş dünyasında faaliyet göstermiş ve özel sektör yatırımlarıyla bilinen bir isimdir. Cem Garipoğlu davası sonrası kamuoyunun hassasiyetle takip ettiği Garipoğlu soyadı, bu nedenle her yeni gelişmede dikkatle incelenmektedir.

Son olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Kasım Garipoğlu hakkında yakalama emri çıkarılması, ismi yeniden ülke gündeminin üst sıralarına taşımıştır.

KASIM GARİPOĞLU NE İŞ YAPIYOR?

Kasım Garipoğlu, iş dünyasında Global Kapital Grup (GK-Group) bünyesinde faaliyet göstermektedir. Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre, Garipoğlu GK-Group'un CEO'su olarak görev yapmaktadır.

Bunun yanı sıra eğlence ve organizasyon sektöründe de yatırımları bulunan Kasım Garipoğlu, Divine Circus'un kurucu ortakları arasında yer almaktadır. Bu girişim, özellikle üst segment eğlence ve etkinlik organizasyonlarıyla bilinmektedir.

İş hayatındaki bu konumu nedeniyle, Kasım Garipoğlu uzun yıllar boyunca daha çok ekonomi ve magazin sayfalarında yer almış; adli soruşturmalardan uzak bir profil çizmiştir. Ancak son gelişmeler, bu tabloyu değiştirmiştir.

KASIM GARİPOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Kasım Garipoğlu, 1985 yılında dünyaya gelmiştir. Bu bilgiye göre 2025 yılı itibarıyla 40 yaşındadır.

Yaşının genç sayılabilecek bir döneminde iş dünyasında üst düzey yönetici pozisyonuna yükselmiş olması, kamuoyunda dikkat çeken unsurlar arasında yer almaktadır. Özellikle CEO pozisyonu ve kurucu ortaklıkları, kariyerinin erken yaşlarda şekillendiğini göstermektedir.

KASIM GARİPOĞLU NERELİ?

Kasım Garipoğlu'nun doğum yeri ve memleket bilgisi, kamuoyuna açık kaynaklarda sınırlı şekilde yer almaktadır. Ancak Garipoğlu ailesinin İstanbul merkezli yaşam sürdüğü ve iş faaliyetlerinin de ağırlıklı olarak İstanbul'da yürütüldüğü bilinmektedir.

KASIM GARİPOĞLU HAKKINDA NEDEN YAKALAMA KARARI ÇIKTI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen kapsamlı dosyada, "uyuşturucu madde temin etme", "kullanımını kolaylaştırma ve kullanma" suçlamaları yer almaktadır.

Soruşturma kapsamında:

Kasım Garipoğlu

Burak Ateş

hakkında yakalama emri çıkarıldığı kamuoyuna yansımıştır.

Burak Ateş, Miss Turkey güzeli manken Şevval Şahin'in sevgilisi olarak bilinirken; Kasım Garipoğlu ise Cem Garipoğlu'nun kuzeni olması nedeniyle dosyada ayrı bir kamuoyu ilgisiyle karşılaşmıştır.

Bu gelişmeler, fenomen Sercan Yaşar'ın uyuşturucu suçlamalarıyla tutuklanmasının ardından, birçok tanınmış isimle ilgili operasyon iddialarının konuşulduğu bir döneme denk gelmiştir.