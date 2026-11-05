Celtic hangi ülkenin takımı, nerenin takımı, Celtic hangi ligde oynuyor?

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Yeşil-beyaz çizgili formasıyla tanınan Celtic, ülkesinde en çok şampiyonluk kazanan kulüplerden biri. Avrupa'da da önemli başarılara imza atan kulüp, kıtanın en büyük kupasını kazanan ilk Britanya takımı olarak tarihe geçti. İşte Celtic hakkında merak edilenler.

CELTIC HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Celtic, İskoçya'nın takımı. Kulüp, İskoçya'nın en büyük kenti Glasgow'da yer alıyor ve İskoç futbolunun en köklü ekiplerinden biri olarak kabul ediliyor. Kulübün resmi adı Celtic Football Club.

CELTIC NERENİN TAKIMI?

Celtic, İskoçya'nın Glasgow kentinin takımı. Kulüp, 1887 yılında Glasgow'un doğusunda yaşayan yoksul İrlandalı göçmenlere yardım etmek amacıyla Rahip Walfrid öncülüğünde kuruldu. Kulübün İrlanda kökenleri bugün de taraftar kültüründe ve kulübün kimliğinde önemli bir yer tutuyor.

CELTIC HANGİ LİGDE OYNUYOR?

Celtic, İskoçya'nın en üst futbol ligi olan Scottish Premiership'te (İskoçya Premiership) mücadele ediyor. Yeşil-beyazlılar, ligde zirvede yer alıyor ve 28 puanla liderliğini sürdürüyor. Kulüp, bu sezon Avrupa'da ise UEFA Avrupa Ligi'nde yer alıyor.

CELTIC'İN STADI HANGİSİ?

Celtic, iç saha maçlarını Glasgow'daki Celtic Park'ta oynuyor. Yaklaşık 60 bin kişilik kapasitesiyle İskoçya'nın en büyük kulüp stadı olan Celtic Park, taraftarlar arasında "Paradise" (Cennet) olarak da biliniyor. Stadyum, özellikle Avrupa gecelerindeki atmosferiyle ünlü.

CELTIC'İN LAKABI NE?

Celtic, taraftarları arasında "The Bhoys" ve yeşil-beyaz yatay çizgili formasından dolayı "The Hoops" lakaplarıyla anılıyor. Kulübün renkleri yeşil ve beyaz.

CELTIC'İN EZELİ RAKİBİ KİM?

Celtic'in ezeli rakibi, yine Glasgow ekibi olan Rangers. İki kulüp arasında oynanan maçlar "Old Firm" derbisi olarak biliniyor ve dünyanın en köklü ve en çekişmeli derbileri arasında gösteriliyor.

CELTIC KAÇ KEZ ŞAMPİYON OLDU?

Celtic, İskoçya'da 50'yi aşkın lig şampiyonluğuyla ülkesinin en başarılı kulüplerinden biri. Yeşil-beyazlılar, İskoçya Kupası ve İskoçya Lig Kupası'nda da çok sayıda kupa kazandı. Kulüp, 1967 yılında Avrupa Kupası'nı (bugünkü Şampiyonlar Ligi) kazanarak bu kupayı kaldıran ilk Britanya takımı oldu. O kadro, "Lisbon Lions" (Lizbon Aslanları) olarak tarihe geçti.

CELTIC'İN TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM?

Celtic'in teknik direktörlük görevini Kuzey İrlandalı çalıştırıcı Martin O'Neill yürütüyor.

CELTIC BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Celtic Beşiktaş maçı, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 4. haftasında bugün Türkiye saatiyle 23.00'te Glasgow'daki Celtic Park'ta oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Avrupa Ligi'nde ilk 3 maçında 7 puan toplayan Beşiktaş, henüz puanı bulunmayan Celtic karşısında galibiyet hedefliyor. Mücadeleyi Alman hakem Sascha Stegemann yönetecek.