Celtic Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Beşiktaş Avrupa maçı ne zaman? Celtic Beşiktaş muhtemel 11'leri belli oldu mu?

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Süper Lig'de 19 puanla 4. sırada yer alan Beşiktaş, Avrupa'daki son maçlarında yakaladığı iyi formu Glasgow'da da sürdürmeyi hedefliyor. Avrupa Ligi'nde son üç maçını kaybeden Celtic ise taraftarı önünde kötü gidişe dur demek istiyor. Mücadele, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. İşte Celtic Beşiktaş maçının yayın kanalı, tarihi, saati, eksikleri ve hakemi.

CELTIC BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Celtic Beşiktaş maçı yarın, 5 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma, UEFA Avrupa Ligi kapsamında gerçekleştirilecek.

CELTIC BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Celtic Beşiktaş maçı, Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak.

CELTIC BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Celtic Beşiktaş maçı, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden de canlı olarak izlenebilecek.

TRT 1 KANAL NUMARALARI

TRT 1, uydu ve dijital platformlarda şu kanal numaralarından izlenebiliyor:

D Smart: 26. kanal

Digiturk: 23. kanal

Fil Box: 20. kanal

Kablo TV: 22. kanal

Tivibu: 22. kanal

Turkcell TV+: 21. kanal

Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için izleyicilerin maç öncesinde kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmeleri öneriliyor.

CELTIC BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Celtic ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma, İskoçya'nın Glasgow kentindeki Celtic Park'ta oynanacak.

BEŞİKTAŞ AVRUPA MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş'ın Avrupa'daki bir sonraki maçı, yarın akşam Celtic ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi karşılaşması. Siyah-beyazlılar, 5 Kasım 2026 Perşembe günü saat 23.00'te Glasgow'da Celtic'e konuk olacak.

CELTIC BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LERİ BELLİ OLDU MU?

Celtic Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri henüz netlik kazanmadı. UEFA kuralları gereği takımlar, resmi ilk 11'lerini karşılaşmanın başlamasından yaklaşık 1 saat önce açıklıyor. Bu nedenle iki takımın ilk 11'lerinin 5 Kasım Perşembe günü saat 22.00 civarında belli olması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER KİMLER?

Beşiktaş'ta Celtic maçı öncesinde 6 eksik bulunuyor. Fabio Miretti ve Orkun Kökçü sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Ümit Akdağ cezalı olarak karşılaşmada görev alamayacak. Mustafa Hekimoğlu ve Milot Rashica statü gereği, Can Keleş ise kadro dışı kaldığı için maçta yer almayacak.

CELTIC'TE EKSİKLER KİMLER?

Celtic'te ise Beşiktaş maçı öncesinde 7 eksik bulunuyor. Alistair Johnston ve Yang Hyun-Jun sakat. Shumaira Mheuka, Joel van den Berg, Jota ve Auston Trusty ise kadroda yer almıyor.

CELTIC BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ KİM?

Celtic Beşiktaş maçını Alman hakem Sascha Stegemann yönetecek. Stegemann'ın yardımcılıklarını Christof Günsch ve Marco Achmüller yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Martin Petersen olacak.

BEŞİKTAŞ'IN FORM DURUMU

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı 10 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 19 puan topladı ve 4. sırada yer aldı. Siyah-beyazlılar, Avrupa'daki son 5 maçında ise 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Beşiktaş'ın ligdeki en golcü ismi 7 golle Dusan Vlahovic. Leandro Trossard ve İlhan Fakılı ise 2'şer golle Vlahovic'i takip ediyor.

CELTIC'İN FORM DURUMU

Celtic, Avrupa Ligi'ndeki son 3 maçını kaybetti. İskoç ekibi bu maçlarda 3 gol atarken kalesinde 9 gol gördü. Celtic, İskoçya Premier Ligi'ndeki son 5 maçında ise 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Celtic - Beşiktaş maçı muhtemel 11’leri

Celtic : Johnstone, Donovan, Carter-Vickers, Scales, Tierney, McGregor, Baur, Nygren, Hassan, Osmand, Duran

Beşiktaş : Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Salih, Ndidi, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic