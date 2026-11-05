Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Celtic Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, Celtic Beşiktaş maçı bugün mü?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Celtic Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, Celtic Beşiktaş maçı bugün mü?
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, İskoç devi Celtic ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlıların lig aşamasındaki dördüncü maçını takip etmek isteyen futbolseverler, Celtic Beşiktaş maçının ne zaman, saat kaçta oynanacağını ve maçın bugün olup olmadığını araştırıyor.

Avrupa Ligi'nde ilk 3 maçta yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş, Glasgow'da da puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyor. İşte Celtic Beşiktaş maçının tarihi, saati ve yayın bilgisi.

CELTIC BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Celtic Beşiktaş maçı, 5 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 4. haftası kapsamında gerçekleştirilecek.

CELTIC BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Celtic Beşiktaş maçı, Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Karşılaşma, İskoçya saatiyle 20.00'de başlayacak.

CELTIC BEŞİKTAŞ MAÇI BUGÜN MÜ?

Evet, Celtic Beşiktaş maçı bugün, 5 Kasım Perşembe akşamı oynanacak. Mücadele, saat 23.00'te Celtic Park'ta başlayacak.

CELTIC BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Celtic Beşiktaş maçı, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca tabii platformu üzerinden internetten de izlenebilecek.

BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ'NDE KAÇ PUANDA?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında oynadığı ilk 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 7 puan topladı. Siyah-beyazlılar, Marsilya'yı 4-1 ve Hoffenheim'ı 3-2 mağlup ederken, Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı. Celtic ise Avrupa Ligi'nde oynadığı 3 maçı da kaybetti ve henüz puan toplayamadı. İskoç ekibi Ferencvaros'a 3-1, Benfica'ya 4-1 ve Celta Vigo'ya 2-1 yenildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Altın iki haftanın zirvesinde! Dev bankadan yatırımcının yüzünü güldürecek yeni tahmin

Altında son 2 haftanın rekoru! Dev bankadan yüzleri güldürecek tahmin
50 yaşındaki kadın kendi evinde hayattan koparıldı! Sevgilisi de intihar etti

Vahşet bu evde yaşandı! Sevgilisi eve geldi, ikisinin cesedi çıktı
Ankara'da otopark stoperinde düşen çocuğun babası asli kusurlu bulundu! Market hakkında takipsizlik

Otoparkta düşen çocuk için suç duyurusu! Kusurlu çıkan baba oldu
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avrupa'da 18 uçakta bomba alarmı! Tehdit mesajı kan dondurdu

Avrupa hava sahası karıştı! 18 uçakta bomba alarmı
Fenerbahçeli yıldızlar Liverpool zaferini kebapçıda kutladı

Dün geceye damga vuran görüntü! Soluğu orada aldılar

Dünyanın gözü ABD seçimlerindeyken Kuzey Kore’den tedirgin eden hamle

Kuzey Kore’den tedirgin eden hamle! Seyir füzesiyle vurdular
Tesisatçısının yazdıklarını görünce şoke oldu: Abi ne diyon

Tesisatçısının yazdıklarını görünce şoke oldu: Abi ne diyon
Yok artık! Pavyona gelen tebliğciden öyle bir şey istediler ki...

Yok artık! Pavyona gelen tebliğciden öyle bir şey istediler ki...
Babasını öldüren oğlun davasında anneden şaşırtan sözler

Babasına kurşun yağdırmıştı! Anneden şaşırtan sözler
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu

Bir zamanlar Süper Lig ve Avrupa'yı sallayan kulüp yok oldu