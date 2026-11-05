Celtic Beşiktaş maçı kaç kaç, maç bitti mi, Celtic Beşiktaş maçı CANLI SKOR takibi!

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Avrupa Ligi'nde ilk 3 maçta 7 puan toplayan Beşiktaş, Celtic karşısında üst tur yolunda önemli bir adım atmayı hedefliyor. İşte Celtic Beşiktaş maçında son durum ve canlı skor bilgileri.

CELTIC BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ?

Celtic Beşiktaş maçı henüz başlamadı. Karşılaşma, 5 Kasım 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Maçın başlamasının ardından skor ve önemli dakikalar canlı olarak takip edilebilecek.

CELTIC BEŞİKTAŞ MAÇI BİTTİ Mİ?

Hayır, Celtic Beşiktaş maçı henüz oynanmadı. Mücadele, bu akşam saat 23.00'te Celtic Park'ta başlayacak. Karşılaşmanın, devre arasıyla birlikte gece saat 00.55 civarında sona ermesi bekleniyor.

CELTIC BEŞİKTAŞ CANLI SKOR TAKİBİ

Celtic Beşiktaş maçının canlı skorunu takip etmek isteyenler, karşılaşmayı TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak izleyebilecek. Maçın skoru, golleri ve önemli dakikaları ayrıca UEFA'nın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması, kulüplerin resmi sosyal medya hesapları ve canlı skor platformları üzerinden anlık olarak takip edilebilecek.

CELTIC BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Celtic Beşiktaş maçı, 5 Kasım 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 4. haftasındaki karşılaşma, İskoçya'nın Glasgow kentindeki Celtic Park'ta oynanacak ve TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ'NDE KAÇ PUANDA?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında oynadığı ilk 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 7 puan topladı. Siyah-beyazlılar, Marsilya'yı 4-1 ve Hoffenheim'ı 3-2 mağlup ederken, Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı. Celtic ise Avrupa Ligi'nde oynadığı 3 maçı da kaybetti ve henüz puan toplayamadı. İskoç ekibi Ferencvaros'a 3-1, Benfica'ya 4-1 ve Celta Vigo'ya 2-1 yenildi.