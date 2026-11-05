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Celtic Beşiktaş ilk 11'ler açıklandı! SON DAKİKA Celtic Beşiktaş maç kadrosunda kimler var?

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Celtic Beşiktaş ilk 11'ler açıklandı! SON DAKİKA Celtic Beşiktaş maç kadrosunda kimler var?
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UEFA Avrupa Ligi'nde Celtic ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma öncesinde iki takımın ilk 11'leri belli oldu. Glasgow'da oynanacak kritik mücadele öncesinde futbolseverler, Celtic ve Beşiktaş'ın sahaya hangi 11'lerle çıktığını ve maç kadrosunda kimlerin yer aldığını araştırıyor.

Teknik direktör Vincenzo Italiano, maç öncesinde ilk 11'de değişiklik sinyali vermişti. İşte Celtic ve Beşiktaş'ın ilk 11'leri ve maç kadrosuna dair son gelişmeler.

CELTIC BEŞİKTAŞ İLK 11'LER AÇIKLANDI

Celtic Beşiktaş maçının ilk 11'leri, karşılaşmanın başlamasına yaklaşık 1 saat kala açıklandı.

BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ


CELTIC'İN İLK 11'İ


ORKUN KÖKÇÜ OYNAYACAK MI?

Sakatlıktan dönen Orkun Kökçü, Celtic karşısında yedek kulübesinden başlayacak. Teknik direktör Vincenzo Italiano, milli futbolcuya maçın ilerleyen bölümlerinde süre vermeyi planladığını açıkladı.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER

Beşiktaş'ta Fabio Miretti omuz sakatlığı nedeniyle Celtic maçında forma giyemeyecek. Ümit Akdağ kırmızı kart cezası nedeniyle takımdan uzak kalacak. Can Keleş kadro dışı bırakılırken, Mustafa Hekimoğlu ve Milot Rashica statü gereği kadroda yer almıyor.

CELTIC'TE EKSİKLER

Celtic'te Alistair Johnston ve Yang Hyun-Jun sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Shumaira Mheuka, Joel van den Berg, Jota ve Auston Trusty de İskoç ekibinin kadrosunda yer almıyor.

HYEON-GYU OH ESKİ TAKIMINA KARŞI

Beşiktaş forması giyen Güney Koreli golcü Hyeon-Gyu Oh, eski takımı Celtic ile karşı karşıya gelecek. Oh, maç öncesinde bu karşılaşmayı iki aydır beklediğini söyledi ve eski takımına gol atarsa duygulanabileceğini belirtti.

CELTIC BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Celtic Beşiktaş maçı, 5 Kasım 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 4. haftasındaki karşılaşma, İskoçya'nın Glasgow kentindeki Celtic Park'ta oynanacak ve TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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