Celtic Beşiktaş CANLI izle! Celtic Beşiktaş full HD donmadan kesintisiz nasıl izlenir?

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Celtic Beşiktaş maçı, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca internet üzerinden de ücretsiz olarak takip edilebilecek. İşte Celtic Beşiktaş maçını Full HD izlemek için kanal ve frekans bilgileri.

CELTIC BEŞİKTAŞ CANLI İZLE

Celtic Beşiktaş maçını canlı izlemek isteyenler, karşılaşmayı TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak takip edebilecek. Maçı internet üzerinden izlemek isteyenler ise TRT'nin dijital platformu tabii'de TRT 1 canlı yayınına ücretsiz olarak erişebilecek.

TRT 1 HD FREKANS BİLGİLERİ

Maçı uydu üzerinden Full HD kalitesinde izlemek isteyenler, TRT 1 HD kanalını şu değerlerle ekleyebilir:

Uydu: Türksat 4A (42° Doğu)

Frekans: 11794 MHz

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol oranı: 30000

FEC: 3/4

TRT 1 KANAL NUMARALARI

TRT 1, uydu ve dijital platformlarda şu kanal numaralarından izlenebiliyor:

D Smart: 26. kanal

Digiturk: 23. kanal

Fil Box: 20. kanal

Kablo TV: 22. kanal

Tivibu: 22. kanal

Turkcell TV+: 21. kanal

Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için izleyicilerin maç öncesinde kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmeleri öneriliyor.

MAÇI DONMADAN İZLEMEK İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

İnternet üzerinden yapılan yayınlarda görüntünün donmaması için güçlü ve kesintisiz bir internet bağlantısı kullanılması öneriliyor. Mümkünse kablosuz bağlantı yerine kablolu bağlantının tercih edilmesi, maç sırasında aynı ağa bağlı diğer cihazlarda yoğun veri kullanımından kaçınılması yayın kalitesini artırıyor. Uydu alıcısında sinyal sorunu yaşayanların ise otomatik kanal araması ya da TKGS güncellemesi yapması önerilir.

CELTIC BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Celtic Beşiktaş maçı, 5 Kasım 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 4. haftasındaki karşılaşma, İskoçya'nın Glasgow kentindeki Celtic Park'ta oynanacak ve TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.