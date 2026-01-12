Celil Nalçakan kimdir? Celil Nalçakan kaç yaşında, nereli?

Celil Nalçakan, Türk televizyon ve sinema dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiş, farklı karakterleri başarıyla canlandıran bir oyuncu olarak dikkat çekiyor. Uzun yıllardır ekranlarda rol alan Nalçakan'ın kariyerindeki önemli adımlar, hangi projelerde yer aldığı ve özel yaşamına dair merak edilenler izleyiciler tarafından araştırılıyor. Sivas doğumlu bu ünlü oyuncu kimdir, kaç yaşında ve hangi yapımlarla tanındı? Hayatı, kariyeri ve bilinmeyen yönleriyle Celil Nalçakan hakkında merak edilen detaylar haberin devamında…

CELİL NALÇAKAN KİMDİR?

Celil Nalçakan, 10 Haziran 1978 tarihinde Sivas'ta dünyaya gelmiş Türk oyuncudur. Öğretmen bir anne ve elektrik teknisyeni bir babanın çocuğu olarak dünyaya gelen Nalçakan'ın Esranur adında bir kız kardeşi vardır. Liseyi tamamladıktan sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde Jeoloji Mühendisliği Bölümü'ne başladı ancak 7 yıl sonra okulu bırakarak Sivas Devlet Tiyatrosu'na katıldı.

Daha sonra Balıkesir Üniversitesi'nde Turizm Otel İşletmeciliği okumaya başladı ve tiyatro çalışmalarına devam etti. İstanbul'a yerleşerek TÜRVAK sınavını kazanıp oyunculuk eğitimine burada devam etti.

CELİL NALÇAKAN KAÇ YAŞINDA?

10 Haziran 1978 doğumlu olan Celil Nalçakan, 12 Ocak 2026 itibarıyla 47 yaşındadır.

CELİL NALÇAKAN NERELİ?

Sivas doğumlu olan oyuncu, köken olarak Türkiye'nin Sivas iline aittir.

CELİL NALÇAKAN'IN KARİYERİ

Televizyon kariyerine 2006 yılında ATV'de yayımlanan Sıla dizisinde Dilaver rolü ile başladı. Ardından Kış Masalı, Hanımın Çiftliği, Bitmeyen Şarkı, İntikam ve Poyraz Karayel gibi dizilerde çeşitli karakterleri canlandırdı. Özellikle Poyraz Karayel'de Zülfikar Ülgen rolüyle geniş kitlelerce tanındı. 2021–2024 yılları arasında Kardeşlerim dizisinde Akif Atakul karakterini oynadı.

Sinema kariyerinde ise Çanakkale 1915, Poyraz Karayel: Küresel Sermaye, Ben Bir Denizim, Karakomik Filmler 2: Emanet, Kimya, Prestij Meselesi ve Ahmet'in Türküsü gibi yapımlarda rol aldı. İnternet platformlarında ise Bursa Bülbülü, Dilemma, Fer gibi projelerde yer aldı.

Celil Nalçakan, hem televizyon hem sinema hem de dijital platformlarda geniş bir yelpazede oyunculuk kariyerini sürdüren, deneyimli bir sanatçıdır.