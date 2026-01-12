Celil Nalçakan ile Gamze Topuz sevgili mi? Celil Nalçakan ile Gamze Topuz'un arasında ne var, birlikte mi görüntülendiler?

İstanbul Bebek'te yakalanan samimi bir kare, magazin dünyasında gündemi salladı. Celil Nalçakan ile Gamze Topuz'un el ele görüntülenmesi, "Acaba sevgili mi?" sorusunu akıllara getirdi. Nalçakan'ın açıklamaları ve Topuz'un sessizliği, dedikoduların fitilini ateşlerken, ikilinin ilişkisine dair spekülasyonlar sosyal medyada hızla yayıldı. Bu yakınlık sadece arkadaşlıktan mı ibaret yoksa aralarında gizli bir ilişki mi var? Detaylar merakla araştırılıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

GAMZE TOPUZ İLE CELİL NALÇAKAN SEVGİLİ Mİ?

Gamze Topuz ve Celil Nalçakan, 11 Ocak akşamı İstanbul Bebek'te el ele görüntülendi. Bu samimi görüntüler, sosyal medyada ve magazin gündeminde "Sevgililer mi?" sorusunu gündeme getirdi. Ancak Celil Nalçakan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Gamze Topuz için "20 yıllık arkadaşım" ifadesini kullandı.

Bu açıklama, ikilinin romantik bir ilişki yerine uzun yıllara dayalı arkadaşlık bağının ön planda olduğunu gösteriyor. Öte yandan Gamze Topuz'un Celil Nalçakan'ın evinden yaptığı paylaşım, spekülasyonları artırdı. Resmî bir ilişki doğrulaması olmadığı için kesin olarak sevgili oldukları söylenemez.

GAMZE TOPUZ İLE CELİL NALÇAKAN ARASINDA NE VAR?

İkili uzun yıllara dayalı arkadaşlık ilişkisine sahip. Basına yansıyan el ele görüntüler ve sosyal medya paylaşımları, samimiyetlerini ortaya koysa da, Celil Nalçakan'ın "20 yıllık arkadaşım" açıklaması, yaşananların romantik bir bağdan ziyade yakın bir dostluk çerçevesinde olduğunu düşündürüyor. Konu hakkında resmî açıklama yapılmadığı için net bir yorum yapılamıyor, yalnızca spekülasyonlar sürüyor.

GAMZE TOPUZ İLE CELİL NALÇAKAN OLAYI NEDİR?

Gamze Topuz olayı, önceki akşam Bebek'te bir mekân önünde Celil Nalçakan ile el ele görüntülenmeleriyle magazin gündemine düştü. Nalçakan basın mensuplarına açıklama yaparken, Topuz sorular karşısında sessiz kaldı. Ayrıca, Topuz'un Nalçakan'ın evinden yaptığı sosyal medya paylaşımı, olayın gündemde daha çok konuşulmasına sebep oldu.

GAMZE TOPUZ KİMDİR?

Gamze Topuz, 8 Ekim 1983 tarihinde Adana'da doğdu. Bilgi Üniversitesi TV-Gazetecilik Bölümü mezunudur. Ekranlara 2004 yılında En İyi Arkadaşım dizisiyle adım atmıştır. 2010 yılında Çarkıfelek programında hosteslik yapan Topuz, kendi yazdığı şarkıları da seslendirmiştir. 2013 yılında Benzemez Kimse Sana yarışmasına katılmıştır.

Özel hayatında 2014 yılında oyuncu Ümit Kantarcılar ile evlenmiş, Elis Naz adında bir kızları olmuştur; çift 2016 yılında boşanmıştır. Dizilerdeki başlıca rolleri arasında Arka Sokaklar, Erkenci Kuş, Söz ve Evli ve Öfkeli yer almaktadır.

CELİL NALÇAKAN KİMDİR?

Celil Nalçakan, 10 Haziran 1978 tarihinde Sivas'ta doğdu. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde Jeoloji Mühendisliği okuduktan sonra tiyatroya yöneldi. İstanbul'da oyunculuk eğitimi aldı ve 2006 yılında Sıla dizisiyle televizyon kariyerine başladı. Bitmeyen Şarkı, İntikam, Poyraz Karayel ve Kardeşlerim gibi dizilerle tanındı. Sinemada ise Çanakkale 1915 ve Ben Bir Denizim gibi filmlerde rol aldı. Nalçakan, televizyon ve sinemadaki güçlü performanslarıyla tanınan deneyimli bir oyuncudur.