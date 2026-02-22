Celal Karatüre kimdir, 'Kabede Hacılar' ilahisini söyleyen Celal Karatüre kaç yaşında, nereli, evli mi , bekar mı?

"Kabede Hacılar" ilahisini seslendiren Celal Karatüre, güçlü yorumu ve sade üslubuyla kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. İlahi dünyasında adından söz ettiren Celal Karatüre hakkında; kaç yaşında olduğu, nereli olduğu ve evli mi bekar mı olduğu gibi biyografik detaylar ise ilahi dinleyicileri tarafından en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor.

CELAL KARATÜRE KİMDİR?

Celal Karatüre'nin Samsunlu olduğu biliniyor. Roman kökenli bir aileden geldiği ifade edilen Karatüre, köklerinden aldığı müzikal mirası sosyal medya paylaşımlarına yansıtarak dikkat çekiyor. Geleneksel ilahi formunu günümüz dijital çağının dinamikleriyle buluşturan Karatüre, bu sayede farklı kesimlerden kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı.

Son dönemin dikkat çeken sosyal medya fenomenlerinden biri olan Celal Karatüre, özellikle dini içerikli paylaşımlarıyla tanınmaya başladı. TikTok ve Instagram platformlarında yayınladığı doğaçlama ilahi performansları sayesinde geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Karatüre, kısa sürede milyonların ilgisini çekmeyi başardı.

Sosyal medyada hızla yayılan videolarıyla dikkat çeken isim, herhangi bir profesyonel stüdyo ortamı yerine günlük hayatın içinden mekanlarda çektiği performanslarıyla öne çıkıyor. Mahalle ortamında, aile arasında ya da arkadaş toplantılarında kaydedilen videoları, izleyiciler tarafından samimi bulunarak yoğun ilgi görüyor.

Bu yönüyle sosyal medyada doğal içerik üretimi yapan isimler arasında yer alan Celal Karatüre, ilahileri modern bir yorumla sunarak farklı yaş gruplarına hitap etmeyi başarıyor.

Celal Karatüre hakkında detaylı ilgiler henüz paylaşılmadı.