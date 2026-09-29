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Çekya İngiltere maçı hangi kanalda, Çekya İngiltere maçı nereden CANLI izlenir?

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Çekya İngiltere maçı hangi kanalda, Çekya İngiltere maçı nereden CANLI izlenir?
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Çekya İngiltere maçı hangi kanalda, Çekya İngiltere maçı nereden CANLI izlenir? Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği Çekya - İngiltere karşılaşması için geri sayım başladı. Avrupa futbolunun güçlü temsilcileri arasındaki bu dev mücadeleyi kaçırmak istemeyen taraftarlar, maçın yayın bilgilerini ve başlama saatini araştırıyor. Çekya İngiltere maçının hangi kanalda ekrana geleceği, saat kaçta oynanacağı ve canlı izleme seçenekleriyle ilgili tüm detaylar haberimizde.

Çekya ile İngiltere arasında oynanacak zorlu karşılaşma öncesinde "Çekya İngiltere maçı hangi kanalda?" ve "Çekya İngiltere maçı nereden CANLI izlenir?" soruları arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasına girdi. İki takımın kritik randevusunu ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler için yayıncı kuruluş, maç saati ve karşılaşmanın oynanacağı stadyum gibi merak edilen tüm bilgileri sizler için derledik.

ÇEKYA - İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN?

Çekya ile İngiltere, UEFA Uluslar Ligi kapsamında 29 Eylül 2026 Salı akşamı sahaya çıkacak. Grubun kaderini etkileyebilecek bu kritik karşılaşmada iki ekip de galibiyetten başka bir sonuç düşünmüyor.

ÇEKYA - İNGİLTERE MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Mücadele Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Maç programında son dakika değişikliği yaşanma ihtimaline karşı resmi açıklamaların takip edilmesinde fayda bulunuyor.

ÇEKYA - İNGİLTERE MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverleri memnun edecek haber yayın cephesinden geldi. Çekya - İngiltere maçı, A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Böylece dev mücadeleyi takip etmek isteyen taraftarlar, karşılaşmanın her anını televizyon başından izleyebilecek.

A SPOR HANGİ PLATFORMDA, KAÇINCI KANALDA?

A Spor; Digiturk'te 88, D-Smart'ta 80, Kablo TV'de 142, Tivibu'da 381 ve Turkcell TV+'ta 72. kanaldan izlenebiliyor. Bunun yanı sıra kanalın resmi internet sitesi üzerinden de canlı yayına ulaşmak mümkün. Platformlardaki kanal numaralarının zaman zaman değişebileceği göz önünde bulundurularak, maç öncesinde kullanılan platformun güncel kanal listesinin kontrol edilmesi öneriliyor. Ayrıca internet üzerinden yapılan yayınlarda zaman zaman kesinti yaşanabileceği unutulmamalı.

ÇEKYA - İNGİLTERE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşmaya Çekya'nın başkenti Prag'daki Fortuna Arena ev sahipliği yapacak. Ev sahibi Çekya, taraftarının desteğini arkasına alarak güçlü rakibi karşısında sürpriz bir sonuç elde etmeyi amaçlıyor. İngiltere ise zorlu deplasmandan galibiyetle dönerek grup liderliği yarışında elini güçlendirmek istiyor.

ÇEKYA - İNGİLTERE MAÇI CANLI İZLENİR Mİ?

Evet, Çekya - İngiltere maçı A Spor aracılığıyla hem televizyon platformlarından hem de kanalın resmi internet sitesinden canlı olarak izlenebilecek. Futbolseverlerin korsan yayın sitelerinden uzak durması ve karşılaşmayı resmi yayıncı üzerinden takip etmesi tavsiye ediliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
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