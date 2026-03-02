Çekmeköy ilçesinde, eğitim dünyasını sarsan ciddi bir bıçaklı saldırı olayı meydana geldi. Olay, İstanbul'un Çekmeköy semtindeki Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde yaşandı. F.S.B. isimli bir öğrenci, henüz nedeni net olarak belirlenemeyen bir şekilde, yanında bulundurduğu bıçakla iki öğretmen ve bir öğrenciyi yaraladı. Peki, Çekmeköy lise bıçaklı saldırı olayı nedir? Taşdelen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ne oldu? Detaylar...

ÇEKMEKÖY LİSE BIÇAKLI SALDIRI OLAYI NEDİR?

Olayın ardından İstanbul Valiliği, yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğunu, diğer iki kişinin ise hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı. Bölgedeki güvenlik ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edilirken, saldırgan öğrenci gözaltına alındı.

TAŞDELEN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ'NDE NE OLDU?

Olay, 02.03.2026 Pazartesi günü saat 11.00 sıralarında Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. F.S.B. isimli öğrenci, okulun içinde yanında bulundurduğu bıçakla iki öğretmen ve bir öğrenciyi yaraladı.

Yaralanan kişiler bölgedeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. İstanbul Valiliği, olayla ilgili yaptığı açıklamada, yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğunu, diğer ikisinin ise hayati tehlike taşımadığını belirtti.

Saldırgan F.S.B., olayın hemen ardından gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, konuyla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"02.03.2026 Pazartesi günü saat 11.00 sıralarında Çekmeköy İlçesi Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen bıçaklı saldırı olayında F.S.B. isimli öğrenci, yanında bulundurduğu bıçakla 2 öğretmen ve bir öğrenciyi yaralamıştır. Olayın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık ve Emniyet ekipleri sevk edilmiştir. Yaralanan 3 kişi bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, saldırgan F.S.B., gözaltına alınmıştır. Olayda yaralanan 3 kişiden 1'inin durumu ciddiyetini korurken diğer iki yaralının ise hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır."