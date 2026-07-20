Haberler

Çekirgeler zararlı mı, zehirli mi? Çekirge ısırırsa ne olur, ne yapılmalı?

Çekirgeler zararlı mı, zehirli mi? Çekirge ısırırsa ne olur, ne yapılmalı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa, İstanbul, Yalova ve Diyarbakır'da görüntülenen dev çekirgeler vatandaşlarda merak ve endişeye neden oldu. Görüntülerin ardından "Çekirgeler zararlı mı?", "Çekirgeler zehirli mi?", "Çekirge ısırırsa ne olur?" ve "Çekirge ısırığında ne yapılmalı?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasına girdi. Peki, çekirgeler zararlı mı, zehirli mi? Çekirge ısırırsa ne olur, ne yapılmalı?

Türkiye'nin farklı illerinde görülen dev etçil çekirgeler gündemdeki yerini korurken, vatandaşlar bu canlıların insan sağlığına etkisini araştırmaya başladı. Özellikle "Çekirgeler zehirli mi?", "Çekirgeler zararlı mı?", "Çekirge ısırırsa ne olur?" ve "Çekirge ısırığında ilk müdahale nasıl yapılmalı?" soruları yoğun ilgi görüyor. İşte dev çekirgelerin özellikleri, olası etkileri ve uzmanların önerileri...

ÇEKİRGELER ZARARLI MI?

Diyarbakır'da görüntülenen Saga ephippigera türü dev etçil çekirgeler, uzmanlara göre insanlara ve tarım ürünlerine zarar vermiyor. Bu tür, tarım alanlarına zarar veren böceklerle beslendiği için doğal dengeye katkı sağlıyor. Prof. Dr. Ali Satar, dev etçil çekirgelerin tarıma faydalı olduğunu belirterek korunmaları gerektiğini ifade ediyor.

ÇEKİRGE ISIRIRSA NE OLUR?

Çekirgeler genellikle insanlara saldıran canlılar değildir ve ısırmaları oldukça nadir görülür. Kendilerini tehdit altında hissettiklerinde hafif bir ısırık gerçekleştirebilirler. Böyle bir durumda genellikle kısa süreli ağrı, kızarıklık veya hafif şişlik oluşabilir. Çoğu vakada ciddi bir sağlık sorunu gelişmez.

ÇEKİRGE ISIRIRSA NE YAPILMALI?

Çekirge ısırması durumunda ısırılan bölge sabun ve suyla yıkanmalı, ardından temiz tutulmalıdır. Ağrı veya şişlik oluşursa soğuk kompres uygulanabilir. Şikâyetlerin artması, şiddetli şişlik, nefes darlığı ya da alerjik reaksiyon belirtileri görülmesi halinde ise en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Ayrıca çekirgeyi çıplak elle yakalamaya veya sıkıştırmaya çalışmamak, olası savunma davranışlarını önlemek açısından önerilir.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
12 ilde eş zamanlı operasyon! Aralarında polis ve avukatların da olduğu 50 şüpheli gözaltında

Aralarında polis ve avukatların da olduğu 50 şüpheli gözaltında
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun istifa etti

Beklenmedik karar! Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı istifa etti
Gözaltına alınan Fatma Kaplan Hürriyet: Ekşi yemedim ki karnım ağrısın

CHP'li belediye başkanı böyle gözaltına alındı! İşte ilk sözleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aşklarını gizleyemediler! Mbappe ile Ester Exposito dudak dudağa

Ünlü futbolcu fena yakalandı
Lamine Yamal'dan Messi ve Arjantinlileri çılgına çevirecek sözler

Yamal'dan Messi ve Arjantinlileri sinirden çılgına çevirecek sözler
Dünya Kupası'nda milyonlar dağıtıldı! İşte İspanya'nın kazandığı para

Milyonlar dağıtıldı! İşte İspanya'nın kazandığı para
Metroda direkt dansı şoku! Ünlü şarkıcıyı görenler inanamadı

Metroda direkt dansı şoku! Ünlü şarkıcıyı görenler inanamadı
Galatasaraylı yönetici Maruf Güneş'in bahis oynadığı maçlar ortaya çıktı

Galatasaraylı yöneticinin bahis oynadığı maçlar ortaya çıktı
53 yaşında baba olan İlker Aksum’dan duygulandıran itiraf

53 yaşında baba olan İlker Aksum’dan duygulandıran itiraf
Terör örgütü PKK: Boşluklar bırakan yasa istenmeyen sonuçlar doğurur

Kritik hafta öncesi PKK'dan açıklama: İstenmeyen sonuçlar doğurur