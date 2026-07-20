Çekirgeler zararlı mı, zehirli mi? Çekirge ısırırsa ne olur, ne yapılmalı?

Türkiye'nin farklı illerinde görülen dev etçil çekirgeler gündemdeki yerini korurken, vatandaşlar bu canlıların insan sağlığına etkisini araştırmaya başladı. Özellikle "Çekirgeler zehirli mi?", "Çekirgeler zararlı mı?", "Çekirge ısırırsa ne olur?" ve "Çekirge ısırığında ilk müdahale nasıl yapılmalı?" soruları yoğun ilgi görüyor. İşte dev çekirgelerin özellikleri, olası etkileri ve uzmanların önerileri...

ÇEKİRGELER ZARARLI MI?

Diyarbakır'da görüntülenen Saga ephippigera türü dev etçil çekirgeler, uzmanlara göre insanlara ve tarım ürünlerine zarar vermiyor. Bu tür, tarım alanlarına zarar veren böceklerle beslendiği için doğal dengeye katkı sağlıyor. Prof. Dr. Ali Satar, dev etçil çekirgelerin tarıma faydalı olduğunu belirterek korunmaları gerektiğini ifade ediyor.

ÇEKİRGE ISIRIRSA NE OLUR?

Çekirgeler genellikle insanlara saldıran canlılar değildir ve ısırmaları oldukça nadir görülür. Kendilerini tehdit altında hissettiklerinde hafif bir ısırık gerçekleştirebilirler. Böyle bir durumda genellikle kısa süreli ağrı, kızarıklık veya hafif şişlik oluşabilir. Çoğu vakada ciddi bir sağlık sorunu gelişmez.

ÇEKİRGE ISIRIRSA NE YAPILMALI?

Çekirge ısırması durumunda ısırılan bölge sabun ve suyla yıkanmalı, ardından temiz tutulmalıdır. Ağrı veya şişlik oluşursa soğuk kompres uygulanabilir. Şikâyetlerin artması, şiddetli şişlik, nefes darlığı ya da alerjik reaksiyon belirtileri görülmesi halinde ise en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Ayrıca çekirgeyi çıplak elle yakalamaya veya sıkıştırmaya çalışmamak, olası savunma davranışlarını önlemek açısından önerilir.