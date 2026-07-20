Çekirge salgını mı var? Son dakika... Hangi illerde çekirge salgını var? Bursa, İstanbul, Diyarbakır, Yalova

Türkiye'nin farklı illerinden gelen dev çekirge görüntüleri gündemdeki yerini koruyor. Bursa, İstanbul ve Yalova'nın ardından Diyarbakır'da da görüntülenen dev etçil çekirgeler, "Çekirge salgını var mı?", "Hangi illerde çekirge görüldü?" ve "Dev çekirgeler tehlikeli mi?" sorularını beraberinde getirdi. Son dakika gelişmelerine göre çekirge yoğunluğunun görüldüğü iller hangileri ve uzmanlar bu tür hakkında ne söylüyor? İşte tüm detaylar...

ÇEKİRGE SALGINI MI VAR?

Türkiye'de resmi olarak ilan edilmiş bir çekirge salgını bulunmuyor. Balkanlar üzerinden geldiği öne sürülen çekirge yoğunluğu Trakya bölgesi, İstanbul ve Bursa'nın ardından Diyarbakır'da da görüldü. Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde görüntülenen çekirgelerin, "Saga ephippigera" adı verilen dev etçil çekirge türü olduğu belirtildi.

HANGİ İLLERDE ÇEKİRGE YOĞUNLUĞU GÖRÜLDÜ?

Çekirge yoğunluğu Trakya bölgesi, İstanbul ve Bursa'nın ardından Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde de görüldü. Uzmanlar, dev etçil çekirge türünün Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve diğer bölgelerin yüksek rakımlı kesimlerinde doğal yaşamını sürdürdüğünü ifade ediyor.

ÇEKİRGELER ZARARLI MI?

Prof. Dr. Ali Satar'ın açıklamasına göre dev etçil çekirgeler insanlara ve tarım ürünlerine zarar vermiyor. Zararlı böceklerle beslendikleri için tarım alanlarında doğal dengeye katkı sağlıyorlar. Bu nedenle uzmanlar, bu türün korunması gerektiğini vurguluyor.

OLAY NEDİR?

Diyarbakır'ın Çermik ilçesine bağlı Kral Yolu mevkisinde boyları 25 santimetreye kadar ulaşabilen dev etçil çekirgeler görüntülendi. Daha önce Trakya bölgesi, İstanbul ve Bursa'da da görülen bu tür, büyüklüğü ve çıkardığı ses nedeniyle dikkat çekti. Uzmanlar, doğada besin bulmakta zorlandıkları dönemlerde yerleşim yerlerine yaklaşabildiklerini, ancak insanlara zarar vermediklerini belirtti. Tarıma zarar veren böceklerle beslenen dev etçil çekirgelerin ekosistem ve tarımsal üretim açısından faydalı olduğu ifade edildi.