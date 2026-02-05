Çekdar Orhan kaç maç ceza aldı, Çekdar Orhan neden ceza aldı? Çekdar Orhan kim, hangi takımda oynuyor?

Amed Sportif Faaliyetler ile Adana Demir spor arasında 1 Şubat 2026 tarihinde oynanan karşılaşmanın ardından PFDK'dan flaş açıklama geldi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun verdiği kararlar, hem taraftarlar hem de spor kamuoyu tarafından merakla bekleniyordu. PFDK kararlarının detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.

ÇEKDAR ORHAN KAÇ MAÇ CEZA ALDI?

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 1 Şubat 2026 tarihinde oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Adana Demirspor karşılaşması sonrası Amedspor'a ağır bir ceza verdi. Kurul, müsabakada ideolojik propaganda yapıldığı gerekçesiyle kulübe 600 bin TL para cezası uygulanmasına karar verdi. Ceza, Futbol Disiplin Talimatı'nın 42/4 ve 42/2 maddeleri uyarınca hayata geçirildi.

Aynı karşılaşmada gol sevinci sırasında "saç örme" işareti yaptığı tespit edilen Amedspor'lu futbolcu Çekdar Orhan, PFDK tarafından disipline sevk edildi. Kurul, Çekdar Orhan'a 5 resmi müsabakadan men cezası verilmesini kararlaştırdı. Ceza, Futbol Disiplin Talimatı'nın 42/4 ve 42/1-a maddeleri çerçevesinde uygulanacak. PFDK, bu hareketlerin ideolojik propaganda kapsamında değerlendirildiğini ve futbolun disiplin kurallarına aykırı olduğunu vurguladı.

ÇEKDAR ORHAN KİMDİR?

Çekdar Orhan, Türk profesyonel futbolcudur. 8 Mart 1998'de Hakkâri'de doğmuştur ve futbola genç yaşta Almanya'da başlamıştır. Almanya'daki Borussia Mönchengladbach, Wuppertaler SV, 1. FC Mönchengladbach ve Rot-Weiß Oberhausen gibi altyapı takımlarında forma giydikten sonra Türkiye'ye dönerek Galatasaray altyapısında da oynamıştır.

Ayrıca Çekdar Orhan, ünlü isimlerle akrabalık bağıyla da dikkat çeker; oyuncu, Türk sinemasının tanınmış isimlerinden Yılmaz Erdoğan ve Ersin Korkut'un yeğenidir.

SAHA İÇİNDEKİ ROLÜ VE OYUN TARZI

Çekdar Orhan, orta saha ve hücum hattında görev yapan oyuncu olarak tanımlanır. Genellikle ofansif orta saha veya kanat pozisyonlarında oynayabilir. Süratli oyun yapısı ve teknik becerisiyle bilinir. Gerektiğinde sağ veya sol kanatta da forma giymesi mümkündür.

HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Çekdar Orhan, 2024 yılından bu yana Türkiye 1. Lig takımlarından Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nde (Amed SK) forma giymektedir. Kulüpte 10 numaralı formayı taşımakta olup, lig maçlarında orta saha/hücum hattında görev almaktadır.

KARİYERİNDEKİ ÖNE ÇIKAN ADIMLAR

• Borussia Mönchengladbach ve diğer Alman altyapı takımlarında gençlik dönemi

• Galatasaray U21 takımında forma giyme deneyimi

• Akhisarspor'da profesyonel başlangıç ve ilk lig maçları

• Giresunspor ve Tuzlaspor'da Süper Lig ve 1. Lig deneyimleri

• Amed SK'de düzenli forma giyme ve skor katkısı