Cehennem Melekleri 4 nerede çekildi, Cehennem Melekleri 4 filmi ne zaman çekildi?

Cehennem Melekleri 4 nerede çekildi ve film ne zaman vizyona girdi soruları sinemaseverlerin gündeminde. Başrollerinde yıldız isimlerin yer aldığı Expendables 4, 2021 yılının son çeyreğinde çekilmeye başlanırken; çekim yerleri olarak Yunanistan, Bulgaristan ve İngiltere gibi ülkeler tercih edildi. Aksiyon sahneleriyle dikkat çeken Cehennem Melekleri 4 çekim mekanları ve teknik detayları hakkında tüm bilgiler haberimizde.

CEHENNEM MELEKLERİ 4 NEREDE ÇEKİLDİ? İŞTE DEV SETLERİN KURULDUĞU ÜLKELER

Dünyaca ünlü yıldızları bir araya getiren Cehennem Melekleri 4 (The Expendables 4) filminin çekimleri, serinin aksiyon dolu ruhuna uygun olarak Avrupa'nın farklı lokasyonlarında gerçekleştirildi. Prodüksiyonun ana merkezleri arasında Yunanistan, Bulgaristan ve İngiltere yer aldı. Özellikle Yunanistan’ın Selanik kentinde kurulan devasa setler, tankların ve ağır silahların kullanıldığı savaş sahnelerine ev sahipliği yaparak büyük ses getirdi. İngiltere'de ise Londra'daki kapalı stüdyolar, filmin iç mekan ve teknoloji odaklı sahneleri için tercih edildi.

CEHENNEM MELEKLERİ 4 NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Serinin hayranları tarafından merakla beklenen yapımın çekim takvimi 2021 yılına dayanıyor. Cehennem Melekleri 4'ün çekimleri Eylül 2021'de başladı. Yaklaşık üç ay süren yoğun ve hareketli bir set sürecinin ardından, çekimler aynı yılın Aralık ayında tamamlandı. Çekimlerin ardından uzun bir kurgu ve görsel efekt (CGI) aşamasına giren film, pandemi sonrası sinema sektörünün en büyük bütçeli aksiyon operasyonlarından biri olarak kayıtlara geçti.

AKSİYONUN MERKEZİ: SELANİK VE BULGARİSTAN SAHNELERİ

Filmin en görkemli dış çekimleri için Bulgaristan’ın doğal dokusu ve Selanik’in endüstriyel alanları kullanıldı. Selanik’te çekilen sahneler için ordudan alınan özel izinlerle gerçek askeri araçlar sete dahil edildi. Jason Statham ve Megan Fox gibi isimlerin yer aldığı bu sahneler, prodüksiyonun en maliyetli ve zorlu kısımlarını oluşturdu. Bulgaristan'daki çekimler ise serinin önceki filmlerinden aşina olduğumuz o sert ve karanlık atmosferi tamamlamak için ideal bir zemin sundu.

SET ARKASI DETAYLARI: YILDIZLAR AYNI KAREDE

Çekimler sırasında oyuncu kadrosuna dahil olan yeni isimler ve efsane kadronun uyumu medyanın odağındaydı. 2021 yılının sonbahar aylarında gerçekleşen çekimlerde, Sylvester Stallone’un seriye veda niteliğindeki sahneleri duygusal anlara sahne olurken, aksiyon sahnelerinde dublör kullanımının minimumda tutulması çekim yerlerinin zorluk derecesini artırdı. Tüm bu koordinasyon süreci, filmin vizyon tarihine kadar süren titiz bir çalışmanın başlangıcı oldu.