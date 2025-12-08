Haberler

Cehennem filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?

Cehennem filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?
Güncelleme:
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Cehennem filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Cehennem konusu, özeti ve Cehennem oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Cehennem filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Cehennem filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Cehennem filmini izleyecek olanların merak ettiği Cehennem konusu nedir, Cehennem oyuncuları kimler ve Cehennem özeti gibi konuları inceliyoruz.

CEHENNEM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Venedik'te bir otel odasında hafızasını kaybetmiş bir şekilde uyanan dünyaca ünlü profesör Robert Langdon, nasıl ve neden orada olduğunu hatırlamaz. Kendisini iyileştirmeye çalışan Dr. Sienna Brooks, Langdon'a yaşananları çözme konusunda yardımcı olur. Ancak kısa sürede ikisi de gizemli bir komplonun ortasında bulur kendini. Langdon ve Brooks, geçmişin karanlık sırlarını aydınlatmak ve büyük bir felaketi önlemek için Avrupa'nın tarihi şehirlerinde soluksuz bir maceraya atılırlar.

Dante'nin İlahi Komedya adlı ölümsüz eserinden yola çıkan ipuçları, insanlığı tehdit eden bir salgının habercisidir. Zengin bir işadamı, dünya nüfusunu azaltmak amacıyla ölümcül bir virüsü yaymayı planlamaktadır. Langdon'ın görevi, bu planı durdurmak için zamanla yarışmaktır.

CEHENNEM FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

• Tom Hanks – Robert Langdon

• Felicity Jones – Dr. Sienna Brooks

• Ben Foster – Bertrand Zobrist

• Omar Sy – Christoph Bouchard

• Irrfan Khan – Harry Sims

• Sidse Babett Knudsen – Elizabeth Sinskey

