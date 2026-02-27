Cedi Osman eşi kim, Cedi Osman eşi Ebru Şahin kaç yaşında, nereli, çocuğu var mı? Ebru Şahin hangi dizilerde oynadı?

Basketbol severlerin yakından tanıdığı Cedi Osman ile ekranların sevilen yüzü Ebru Şahin, özel hayatlarıyla gündeme geliyor. Ebru Şahin'in kaç yaşında olduğu, nereli olduğu ve çiftin çocuk sahibi olup olmadığı merak edilirken, oyuncunun rol aldığı diziler de ilgi çekiyor.

CEDİ OSMAN EŞİ KİMDİR?

Cedi Osman eşi Ebru Şahin'dir.

18 Mayıs 1994'te İstanbul'da dünyaya gelen Ebru Şahin, İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi alarak sanat dünyasına adım attı. Profesyonel oyunculuk kariyerine 2016 yılında "Kan Parası" filmiyle başlayan Şahin, aynı yıl "İstanbullu Gelin" dizisinde de önemli bir rol üstlendi. 2018 yılında "Yasak Elma" dizisinde izleyiciyle buluşan Şahin, asıl çıkışını 2019 yılında "Hercai" dizisinde canlandırdığı Reyyan karakteriyle yaptı ve geniş kitlelerce tanındı.

EBRU ŞAHİN'İN BAŞARILARI VE ÖDÜLLERİ

"Hercai" dizisindeki başarılı performansıyla dikkat çeken Şahin, 2020 yılında düzenlenen 46. Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ve "Yıldızı Parlayanlar" ödüllerini kazandı. Aynı yıl vizyona giren "Şuursuz Aşk" filminde İsmail Hacıoğlu ile başrolü paylaşarak sinema kariyerinde de etkileyici bir iz bırakmayı başardı.

EBRU ŞAHİN KAÇ YAŞINDA?

18 Mayıs 1994 doğumlu olan Ebru Şahin, 2025 yılı itibarıyla 31 yaşındadır. Genç yaşına rağmen pek çok başarılı projede rol alarak geniş bir hayran kitlesi kazanan oyuncu, oyunculuk yeteneği ve sahnedeki duruşuyla izleyiciler tarafından beğenilmektedir. Kariyerindeki hızlı yükselişi ve olgun performanslarıyla sektörde öne çıkan Şahin, deneyimiyle de adından söz ettirmektedir.

EBRU ŞAHİN NERELİ?

Ebru Şahin, İstanbul doğumlu ve hayatının büyük bir bölümünü bu metropolde geçirmiştir. İstanbul'un kültürel çeşitliliği ve hareketli yaşamı, Şahin'in oyunculuk kariyerine ilham kaynağı olmuş, karakter çalışmalarına derinlik katmıştır. Şehrin enerjisi, sanat anlayışında ve performanslarında belirgin bir rol oynamaktadır.

EBRU ŞAHİN EVLİ Mİ?

Ebru Şahin'in özel hayatı, kariyeri kadar ilgi çekmektedir. 1 Temmuz 2022 tarihinde NBA'de forma giyen ünlü basketbolcu Cedi Osman ile evlenen Şahin, düğününü Kuzey Makedonya'da sade ve şık bir törenle gerçekleştirdi. Çiftin samimi ve sıcak düğün atmosferi, hayranları tarafından büyük ilgi gördü.