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Çarşamba okullar yarım gün mü, 28 Ekim’de okullar kaçta tatil olacak?

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Çarşamba okullar yarım gün mü, 28 Ekim’de okullar kaçta tatil olacak?
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Cumhuriyet Bayramı’na sayılı günler kala öğrenciler ve veliler, bayram arifesine denk gelen çarşamba gününün durumunu araştırmaya başladı. Bu yıl 28 Ekim’in çarşamba gününe rastlamasıyla birlikte “Çarşamba okullar yarım gün mü?” ve “öğrenciler kaçta çıkacak?” soruları en çok aranan konular arasına girdi.

Evet, 28 Ekim Çarşamba günü okullar yarım gün. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’a göre Cumhuriyet Bayramı tatili 28 Ekim saat 13.00’te başlıyor. Bu nedenle öğrenciler çarşamba günü sabah derslerine girecek, öğleden sonra ise tatile çıkacak. 29 Ekim Perşembe günü okullar tam gün kapalı olacak. İşte 28 Ekim’de okullara dair bilinmesi gerekenler.

ÇARŞAMBA OKULLAR YARIM GÜN MÜ?

Evet. 28 Ekim 2026 Çarşamba günü, Cumhuriyet Bayramı arifesi olduğu için okullarda yarım gün eğitim yapılacak. Saat 13.00’ten itibaren resmi tatil başlayacağı için öğleden sonra ders yapılmayacak.

28 EKİM’DE ÖĞRENCİLER KAÇTA ÇIKACAK?

Tam gün eğitim yapılan okullarda öğrenciler, sabah derslerinin ardından öğle saatlerinde okuldan ayrılacak. Okulların çıkış saati, ders programlarına göre okuldan okula farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle velilerin, çocuklarının okulundan yapılacak bilgilendirmeyi takip etmesi önem taşıyor.

İKİLİ EĞİTİM YAPAN OKULLARDA DURUM NE?

Sabahçı ve öğlenci şeklinde ikili eğitim yapılan okullarda, sabah grubundaki öğrenciler normal şekilde derslerine girecek. Öğleden sonra grubundaki öğrenciler ise resmi tatil saat 13.00’te başlayacağı için 28 Ekim’de ders yapmayacak.

29 EKİM’DE OKULLAR AÇIK MI?

Hayır. 29 Ekim 2026 Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tüm okullar tam gün tatil olacak. Bu tarihte okullarda ders yapılmayacak.

30 EKİM CUMA OKUL VAR MI?

Evet. 30 Ekim Cuma günü resmi tatil değil ve şu ana kadar bu güne ilişkin bir idari izin kararı da açıklanmadı. Yeni bir karar alınmadığı sürece okullarda cuma günü normal şekilde eğitim yapılacak.

CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI NE ZAMAN?

Okullarda Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, bayram arifesinde ve bayram öncesindeki günlerde düzenlenen etkinliklerle yapılıyor. Öğrenciler, okullarda düzenlenecek törenlerde şiirler, gösteriler ve çeşitli etkinliklerle Cumhuriyet’in 103. yıl dönümünü kutlayacak.

2026 CUMHURİYET BAYRAMI TATİL TAKVİMİ

28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00’ten itibaren yarım gün resmi tatil uygulanacak. 29 Ekim Perşembe günü tam gün resmi tatil olacak. 30 Ekim Cuma günü ise normal eğitim günü olarak devam edecek. 31 Ekim Cumartesi ve 1 Kasım Pazar ise hafta sonu tatili olarak geçecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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