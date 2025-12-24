Haberler

Çarşamba hangi diziler var? 24 Aralık Eşref Rüya, Halef yeni bölüm bugün var mı?

Çarşamba günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Eşref Rüya, Halef bu akşam var mı? Çarşamba dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Eşref Rüya, Halef, Kuruluş Osman neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 24 Aralık 2025 Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2025? Çarşamba günü dizileri!

ÇARŞAMBA GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Çarşamba günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Taşacak Bu Deniz

ATV: Kuruluş Orhan

Kanal D: Eşref Rüya

Show TV: -

NOW TV: Halef

Star TV: Sahipsizler

TRT 1 YAYIN AKIŞI 24 ARALIK

14:25 - Kasaba Doktoru

17:45 - Lingo Türkiye

19:00 – Ana Haber (Canlı)

19:55 - İddiaların Aksine

20:00 - Taşacak Bu Deniz

23:00 - Gönül Dağı

02:10 - Kasaba Doktoru

04:40 - Seksenler

