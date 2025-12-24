Çarşamba hangi diziler var? 24 Aralık Eşref Rüya, Halef yeni bölüm bugün var mı?
Çarşamba günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Eşref Rüya, Halef bu akşam var mı? Çarşamba dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Eşref Rüya, Halef, Kuruluş Osman neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 24 Aralık 2025 Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2025? Çarşamba günü dizileri!
Çarşamba akşamı hangi diziler var? Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2025? İşte Çarşamba akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...
ÇARŞAMBA GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?
Çarşamba günü TV'de şu diziler var:
TRT 1: Taşacak Bu Deniz
ATV: Kuruluş Orhan
Kanal D: Eşref Rüya
Show TV: -
NOW TV: Halef
Star TV: Sahipsizler
TRT 1 YAYIN AKIŞI 24 ARALIK
14:25 - Kasaba Doktoru
17:45 - Lingo Türkiye
19:00 – Ana Haber (Canlı)
19:55 - İddiaların Aksine
20:00 - Taşacak Bu Deniz
23:00 - Gönül Dağı
02:10 - Kasaba Doktoru
04:40 - Seksenler