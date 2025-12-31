Çarşamba bu akşam (Yılbaşı Akşamı) hangi diziler var? 31 Aralık Sahipsizler, Eşref Rüya yeni bölüm bugün var mı, ne zaman?
Çarşamba akşamı hangi diziler var? Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2025? İşte Çarşamba akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...
ÇARŞAMBA GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?
Çarşamba günü yani bu akşam yılbaşı nedeniyle dizilerin yeni bölümleri ekranlara gelmeyecek. Dizilerin yerine yılbaşı özel programları bu akşam ekranlarda olacak.
TRT 1: -
ATV: -
Kanal D : -
Show TV: -
NOW TV: -
Star TV: -
KANAL D YAYIN AKIŞI 31 ARALIK
18:30 – Kanal D Ana Haber
20:00 – Şarkılar Bizi Söyler
23:15 - Milli Piyango Yılbaşı Özel
23:45 - Şarkılar Bizi Söyler
00:30 - Çok Akustik
03:00 - Poyraz Karayel
05:00 - Üç Kız Kardeş
TRT 1 YAYIN AKIŞI 31 ARALIK
19:55 - İddiaların Aksine
20:00 - Lingo Türkiye Yılbaşı Özel 2026
00:15 - Truman Show | Yabancı Sinema
01:45 - Pembe Panter | Yabancı Sinema
03:05 - Seksenler
03:35 - Kasaba Doktoru
SHOW TV YAYIN AKIŞI 31 ARALIK
15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 – Show Ana Haber
20:00 – Güldür Güldür Show
01:15 - Eltilerin Savaşı
03:00 - Kızılcık Şerbeti
05:15 - Bahar