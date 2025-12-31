Haberler

Çarşamba bu akşam (Yılbaşı Akşamı) hangi diziler var? 31 Aralık Sahipsizler, Eşref Rüya yeni bölüm bugün var mı, ne zaman?

Güncelleme:
Çarşamba günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Eşref Rüya bu akşam var mı? Çarşamba dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Eşref Rüya neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 31 Aralık 2025 Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, SÇarşamba alı hangi diziler var 2025? Çarşamba günü dizileri!

Çarşamba akşamı hangi diziler var? Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2025? İşte Çarşamba akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

ÇARŞAMBA GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Çarşamba günü yani bu akşam yılbaşı nedeniyle dizilerin yeni bölümleri ekranlara gelmeyecek. Dizilerin yerine yılbaşı özel programları bu akşam ekranlarda olacak.

TRT 1: -

ATV: -

Kanal D : -

Show TV: -

NOW TV: -

Star TV: -

KANAL D YAYIN AKIŞI 31 ARALIK

18:30 – Kanal D Ana Haber

20:00 – Şarkılar Bizi Söyler

23:15 - Milli Piyango Yılbaşı Özel

23:45 - Şarkılar Bizi Söyler

00:30 - Çok Akustik

03:00 - Poyraz Karayel

05:00 - Üç Kız Kardeş

TRT 1 YAYIN AKIŞI 31 ARALIK

19:55 - İddiaların Aksine

20:00 - Lingo Türkiye Yılbaşı Özel 2026

00:15 - Truman Show | Yabancı Sinema

01:45 - Pembe Panter | Yabancı Sinema

03:05 - Seksenler

03:35 - Kasaba Doktoru

SHOW TV YAYIN AKIŞI 31 ARALIK

15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 – Show Ana Haber

20:00 – Güldür Güldür Show

01:15 - Eltilerin Savaşı

03:00 - Kızılcık Şerbeti

05:15 - Bahar

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
