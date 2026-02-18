Çarşamba bu akşam hangi diziler var? 18 Şubat Yeraltı saat kaçta başlıyor?
Çarşamba günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Yeraltı, Eşref Rüya bu akşam var mı? Çarşamba dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Yeraltı, Eşref Rüya neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 18 Şubat 2026 Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2026? Çarşamba günü dizileri!
ÇARŞAMBA GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?
Çarşamba günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:
TRT 1: Vefa Sultan
ATV: Kuruluş Orhan
Kanal D: Eşref Rüya
Show TV: -
NOW TV: Yeraltı
Star TV: Sahipsizler
TRT 1 YAYIN AKIŞI 18 ŞUBAT
14:35 Taşacak Bu Deniz
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Vefa Sultan
22:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması