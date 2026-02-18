Çarşamba bu akşam hangi diziler var? 18 Şubat Yeraltı saat kaçta başlıyor?

Çarşamba akşamı hangi diziler var? Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2026? İşte Çarşamba akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

ÇARŞAMBA GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Çarşamba günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:

TRT 1: Vefa Sultan

ATV: Kuruluş Orhan

Kanal D: Eşref Rüya

Show TV: -

NOW TV: Yeraltı

Star TV: Sahipsizler

TRT 1 YAYIN AKIŞI 18 ŞUBAT

14:35 Taşacak Bu Deniz

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Vefa Sultan

22:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması