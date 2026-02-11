Çarşamba bu akşam hangi diziler var? 11 Şubat Yeraltı, Eşref Rüya yeni bölüm bugün var mı, ne zaman?
Çarşamba günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Yeraltı, Eşref Rüya bu akşam var mı? Çarşamba dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Yeraltı, Eşref Rüya neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 11 Şubat 2026 Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu.
ÇARŞAMBA GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?
Çarşamba günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:
TRT 1: -
ATV: Kuruluş Orhan
Kanal D: Eşref Rüya
Show TV: -
NOW TV: Yeraltı
Star TV: Sahipsizler
TRT 1 YAYIN AKIŞI 11 ŞUBAT
14.25 Kara Ağaç Destanı
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Uçuş Planı
22.00 Whiplash