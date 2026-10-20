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Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti, oyuncu Cansu Taşkın’ın dizideki rolü ve projeden ayrılış sürecine ilişkin açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi. Dizide üç bölüm rol aldığını belirten Taşkın, kendisine yöneltilen sorular üzerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda projeye dahil olma sürecini ve kadrodan ayrıldığını öne sürdüğü süreci anlattı. Peki, Cansu Taşkın kimdir? Cansu Taşkın Kızılcık Şerbeti kadrosundan neden çıkarıldı? Detaylar...

CANSU TAŞKIN KIZILCIK ŞERETİ'NDEN NEDEN AYRILDI?

Cansu Taşkın, Kızılcık Şerbeti'nde üç bölüm yer aldığını belirterek diziye dahil olma kararının arkasındaki süreci anlattı. Aynı dönemde kendisine iki farklı proje geldiğini söyleyen Taşkın, Kızılcık Şerbeti'ni tercih ettiğini ifade etti.

Taşkın, projeye kabul edilmek için yoğun bir hazırlık yaptığını ve audition sürecinden geçtiğini belirterek yaşadığı pişmanlığı şu sözlerle dile getirdi:

“İki proje gelmişti, bu projeyi tercih ettim. Kaç kişi içerisinden sabahlara kadar çalışarak audition geçtim. Hayatımın en kötü kararı olmuş. Keşke diğer o büyük projeyi kabul etseymişim.”

Taşkın ayrıca, dizide canlandıracağı karakterin hikâyesinin nasıl ilerleyeceğinin kendisine en başından anlatıldığını söyledi. Oyuncu, bu nedenle projeyi tercih ettiğini ancak sonrasında yaşanan süreç nedeniyle kararından pişmanlık duyduğunu ifade etti.

“FRAGMANDA GÖRÜLDÜĞÜM GÜN DİZİDEN ATILDIM”

Cansu Taşkın, Kızılcık Şerbeti'nden ayrılış sürecine ilişkin açıklamasında ise kadrodan çıkarıldığını öne sürdü. Taşkın, özellikle bu konu hakkında daha önce paylaşım yapmadığını ancak kendisine yöneltilen sorular üzerine sessizliğini bozduğunu belirtti.

Taşkın, dizinin fragmanında görüldüğü gün kadrodan çıkarıldığını öne sürerek yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

“Özellikle paylaşım yapmadım. Fragmanda görüldüğüm gün diziden atıldım. Bir anda arkadaşlar, ben de nasibimi aldım. Kısacası ekmeğimle oynandı. Allah'a havale ediyorum, O her şeyi bilip görendir.”

Oyuncunun açıklamasında kullandığı ifadeler, Kızılcık Şerbeti'ndeki yer alışı ve ayrılış sürecine ilişkin kendi anlatımını yansıtıyor. Dizinin yapım ekibinden Taşkın'ın iddialarına ilişkin doğrulanmış bir açıklama bulunmadığı belirtiliyor.

CANSU TAŞKIN KİMDİR?

Cansu Taşkın, modellik ve sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan isimler arasında yer alıyor. Kariyerinin ilk dönemlerinde güzellik ve modellik yarışmalarına katılan Taşkın, ilerleyen süreçte televizyon ve oyunculuk projeleriyle de gündeme geldi.

Taşkın'ın 2011 yılında Best Model of Turkey yarışmasına katıldığı, 2012 yılında ise Idol of Models yarışmasında ikincilik elde ettiği aktarılıyor.

Modellik çalışmalarının yanı sıra televizyon ve oyunculuk projeleriyle de gündeme gelen Cansu Taşkın, son olarak Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde üç bölüm yer aldığını belirtti. Taşkın, dizide neden yer almadığına ilişkin soruların ardından yaptığı açıklamayla gündeme geldi.

Oyuncunun Kızılcık Şerbeti'nden ayrılışına ilişkin açıklamaları kendi sosyal medya paylaşımındaki ifadelerine dayanıyor. Taşkın, dizide yer almak için iki farklı proje arasından seçim yaptığını ve sonrasında yaşanan süreç nedeniyle bu kararından pişmanlık duyduğunu söyledi.