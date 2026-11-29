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Cansu Köprü neden öldü, Cansu Köprü kimdir, nerede defnedildi? MSGSÜ öğrencisi Cansu Köprü'nün vefatı, fakültenin başsağlığı mesajı ve cenaze törenine ilişkin bilinen tüm detayları haberimizde derledik.

CANSU KÖPRÜ KİMDİR?

Cansu Köprü, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 3. sınıf öğrencisiydi. Üniversitenin İstanbul Fındıklı yerleşkesinde eğitim gören Köprü, aslen Adanalıydı. Genç öğrenci, sınıf arkadaşları ve hocaları tarafından sevilen bir isim olarak anılıyor.

CANSU KÖPRÜ NEDEN ÖLDÜ?

Cansu Köprü'nün ölüm nedeni açıklanmadı. Fakültenin vefat haberini duyurduğu paylaşımda ölümün nedenine ilişkin bir bilgi yer almadı. Ailesi ya da resmi makamlar tarafından da konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

MSGSÜ'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Cansu Köprü'nün vefatını 23 Kasım 2026'da resmi sosyal medya hesabından duyurdu. Fakülte, paylaşımında "Mimarlık Bölümü 3. sınıf öğrencimiz Cansu Köprü'yü kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Fakülte, Köprü'nün ailesine, yakınlarına ve arkadaşlarına başsağlığı ve sabır diledi.

CANSU KÖPRÜ NEREDE DEFNEDİLDİ?

Cansu Köprü için cenaze töreni, 24 Kasım 2026 Salı günü memleketi Adana'da düzenlendi. Genç öğrenci, ailesi, yakınları ve arkadaşlarının katıldığı törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.