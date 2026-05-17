CANLI: Trabzonspor Gençlerbirliği CANLI nereden izlenir? Trabzonspor Gençlerbirliği maçı hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun son haftasında futbolseverleri kritik bir mücadele bekliyor. Ligi üçüncü sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi potasındaki yerini korumak isteyen Trabzonspor, sahasında ligde kalma savaşı veren Natura Dünyası Gençlerbirliği’ni konuk edecek. Karşılaşma öncesinde “Trabzonspor Gençlerbirliği CANLI nereden izlenir?”, “Trabzonspor Gençlerbirliği maçı hangi kanalda?” soruları futbol gündeminin en çok araştırılan başlıkları arasında yer aldı. Papara Park’ta oynanacak mücadelede iki takım da sezonun en kritik maçlarından birine çıkacak.

TRABZONSPOR GENÇLERBİRLİĞİ CANLI İZLE

Trabzonspor ile Gençlerbirliği arasında oynanacak Süper Lig karşılaşması futbolseverler tarafından canlı olarak takip edilebilecek. Sezonun son haftasında oynanacak mücadelede hem Avrupa kupaları yarışı hem de kümede kalma hattı doğrudan etkilenecek.

Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, resmi yayıncı kuruluş üzerinden mücadeleyi canlı ve şifreli olarak izleyebilecek.

TRABZONSPOR GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor-Gençlerbirliği karşılaşması beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı yayınlanacak. Süper Lig yayın haklarını elinde bulunduran platform, mücadeleyi canlı yayın akışı içerisinde futbolseverlerle buluşturacak.

TRABZONSPOR GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor ile Gençlerbirliği arasında oynanacak Trendyol Süper Lig karşılaşması 17 Mayıs 2026 Pazar günü saat 20.00’de başlayacak.

Papara Park’ta oynanacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karşılaşma, Süper Lig’in son hafta programında aynı saatte başlayacak maçlar arasında yer alacak.

TRABZONSPOR AVRUPA HEDEFİ İÇİN SAHADA

Trabzonspor, Süper Lig’de sezonu ilk üç içerisinde tamamlayarak Şampiyonlar Ligi potasındaki yerini korumayı hedefliyor. Bordo-mavili ekip, taraftarı önünde oynayacağı mücadelede sezonu galibiyetle tamamlamak istiyor.

Teknik heyetin kritik mücadelede ideal kadroya yakın bir 11 ile sahaya çıkması beklenirken, Papara Park’ta yoğun taraftar desteği olması öngörülüyor.

Trabzonspor’un sezon boyunca iç sahada ortaya koyduğu performans dikkat çekerken, bordo-mavililer son hafta mücadelesinde hata yapmak istemiyor.