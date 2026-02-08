CANLI maç nereden izlenir? (TÜM MAÇLAR) 8 Şubat günün maçları hangi kanalda?

Maçlar hangi kanaldan izlenir? Futbolseverler 8 Şubat Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi gibi Avrupa kupaları mücadelelerini canlı yayın ile izlemenin yanı sıra Premier Lig, Bundesliga, La Liga gibi dünyanın en büyük liglerindeki maçların heyecanına ekran başında ortak olmak için canlı maç kanallarını araştırıyor. Peki, canlı maç nereden izlenir? İşte detaylar...

CANLI MAÇLAR NEREDEN İZLENİR?

Canlı maç izle seçeneği sayesinde futbolseverler, Türkiye ve Avrupa'daki karşılaşmaların heyecanını anbean takip edebiliyor. Süper Lig'den Premier Lig'e kadar birçok organizasyon, resmi yayıncılar aracılığıyla canlı olarak ekranlara geliyor. Ancak canlı maç yayınlarının büyük bir bölümü üyelik veya abonelik sistemiyle sunulmaktadır.

Karşılaşmaları kesintisiz ve yüksek görüntü kalitesiyle izlemek isteyen kullanıcıların, maçların yayın haklarını elinde bulunduran platformlara üye olması gerekmektedir. İşte canlı maç izlemek için tercih edilen spor kanalları ve platformlar…

BEIN SPORTS CANLI MAÇ NEREDEN İZLENİR?

beIN Sports, Trendyol Süper Lig başta olmak üzere birçok önemli futbol organizasyonunun yayın haklarını elinde bulundurmaktadır. Canlı maç izleyebilmek için beIN Sports aboneliğine sahip olmanız gerekir. Üyelik işlemlerinin ardından beIN Sports ekranlarında yayınlanan karşılaşmaları canlı olarak takip edebilirsiniz.

S SPORT CANLI MAÇ NEREDEN İZLENİR?

S Sport, özellikle Avrupa ligleri ve özel spor organizasyonlarıyla öne çıkan bir spor kanalıdır. S Sport'ta yayınlanan canlı maçları izlemek isteyen kullanıcıların, platform üyeliğini aktif hale getirmesi gerekmektedir. Abonelik sonrası canlı yayınlara erişim sağlanabilir.

SPOR SMART CANLI MAÇ NEREDEN İZLENİR?

Spor Smart, futbolun yanı sıra farklı spor branşlarında da canlı yayınlar sunmaktadır. Spor Smart'ta yayınlanan maçları canlı izlemek için ilgili platforma üye olmanız yeterlidir. Üyelik sonrasında canlı maç keyfini yaşayabilirsiniz.

8 ŞUBAT GÜNÜN MAÇLARI

TRENDYOL SÜPER LİG

14:30 – İkas Eyüpspor – Rams Başakşehir FK

17:00 – Tümosan Konyaspor – Göztepe

17:00 – Çaykur Rizespor – Galatasaray

20:00 – Beşiktaş – Corendon Alanyaspor

1. LİG

13:30 – Serik Belediyespor – Alagöz Holding Iğdır FK

13:30 – Keçiörengücü – Bandırmaspor

16:00 – Ümraniyespor – İstanbulspor

16:00 – Adana Demirspor – Sipay Bodrum FK

19:00 – Manisa FK – Boluspor

İNGİLTERE PREMIER LİG

17:00 – Brighton & Hove Albion – Crystal Palace

19:30 – Liverpool – Manchester City