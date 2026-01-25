Haberler

Canlı maç nereden izlenir? (TÜM MAÇLAR) 25 Ocak Pazar günün maçları hangi kanalda?
Güncelleme:
25 Ocak'ta oynanacak olan Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Premier Lig, Bundesliga, La Liga gibi dünyanın en büyük liglerindeki maçları canlı yayınla izlemek isteyen futbolseverler için rehber niteliğinde bir haber. Bein Sports, S Sport ve Spor Smart gibi platformlar üzerinden canlı maç izlemek için gerekli bilgiler haberimizde yer alıyor. Bu platformlar üzerinden canlı maç izlemek için üyelik gerektiği hatırlatılıyor.

Canlı maç nereden izlenir? Futbolseverler 25 Ocak Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi gibi Avrupa kupaları mücadelelerini canlı yayın ile izlemenin yanı sıra Premier Lig, Bundesliga, La Liga gibi dünyanın en büyük liglerindeki maçların heyecanına ekran başında ortak olmak için canlı maç kanallarını araştırıyor. Peki, canlı maç nereden izlenir? İşte detaylar...

CANLI MAÇ İZLE

Canlı maç izle ile bütün maçların heyecanına ekran başından ortak olabilir maç yayıncılarının canlı maç izle bilgileri haberimizin detaylarında yer almaktadır. Bazı platform ve kanallar canlı maç izlemek için üyelik istemektedir. İyi seyirler...

BEİN SPORTS CANLI MAÇ MAÇ NEREDEN İZLENİR?

Bein Sports canlı maç izlemek için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. Üyeliğinizin ardından Bein Sports'ta yayınlanan maçları canlı olarak izleyebilirsiniz.

S SPORT CANLI MAÇ NEREDEN İZLENİR?

S Sport canlı maç izlemek için S Sport kullanıcısı olmanız gerekmektedir. Üyeliğinizin ardından S Sport'ta yayınlanan maçları canlı olarak izleyebilirsiniz.

SPOR SMART CANLI MAÇ NEREDEN İZLENİR?

Spor Smart canlı maç izlemek için Spor Smart kullanıcısı olmanız gerekmektedir. Üyeliğinizin ardından Spor Smart'ta yayınlanan maçları canlı olarak izleyebilirsiniz.

Osman DEMİR
