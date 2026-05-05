Canlı maç nereden izlenir? (ARSENAL ATLETİCO MADRİD) 5 Mayıs Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi 5 Mayıs maçları hangi kanalda yayınlanacak sorusu gündemin en çok merak edilen başlıkları arasında bulunuyor. Arsenal ile Atletico Madrid arasında oynanacak dev karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, yayıncı kanal ve izleme platformlarını araştırıyor. Kritik maç öncesi yayın detayları, futbolseverlerin en çok odaklandığı konuların başında geliyor.

CANLI MAÇ NEREDEN İZLENİR?

Canlı maç izle seçenekleri, futbolseverlerin maç heyecanını ekran başından takip edebilmesi için farklı platformlar üzerinden sunuluyor. Maç yayıncılarının canlı yayın bilgileri haberin detaylarında yer alırken, bazı platformların ve kanalların yayınları izleyebilmek için üyelik talep ettiği biliniyor. Bu akşam oynanacak Arsenal – Atletico Madrid karşılaşması ise TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

BEIN SPORTS CANLI MAÇ İZLEME BİLGİLERİ

beIN Sports üzerinden canlı maç izlemek isteyen kullanıcıların platforma üye olması gerekiyor. Üyelik işlemlerinin tamamlanmasının ardından beIN Sports’ta yayınlanan karşılaşmalar canlı olarak takip edilebiliyor.

S SPORT CANLI MAÇ İZLEME BİLGİLERİ

S Sport kanalında canlı maç izlemek için S Sport aboneliği gerekmektedir. Üyelik oluşturan kullanıcılar, S Sport ekranlarında yayınlanan karşılaşmaları canlı olarak izleyebilir.

SPOR SMART CANLI MAÇ İZLEME BİLGİLERİ

Spor Smart üzerinden canlı maç izlemek isteyen izleyicilerin platforma üye olması gerekiyor. Üyelik sonrası Spor Smart kanalında yayınlanan maçlar canlı olarak takip edilebilmektedir.

ARSENAL VS ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Arsenal ile Atletico Madrid arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

ARSENAL – ATLETICO MADRID MAÇI TRT 1 YAYIN BİLGİLERİ

TRT 1; Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21 numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir. Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifresiz yayın yapılmaktadır.

ARSENAL – ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN?

Karşılaşma 05 Mayıs 2026 Salı günü oynanacaktır.

ARSENAL – ATLETICO MADRID MAÇI SAAT KAÇTA?

Dev mücadele saat 22:00’de başlayacaktır.

ARSENAL – ATLETICO MADRID MAÇI NEREDE OYNANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final karşılaşması İngiltere’nin Londra kentinde bulunan Emirates Stadyumu’nda oynanacaktır.